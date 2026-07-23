Vinculado al secuestro y asesinato de Roxana Guzmán: Van por el desafuero de Raúl González, presidente municipal de Ixhuatlán, Veracruz

El caso de la periodista Roxana Guzmán dio un giro de 180 grados con la vinculación de un funcionario público en funciones. Luego de que detuvieron a varios sujetos por el asesinato y secuestro de la comunicadora, las investigaciones alcanzaron al presidente municipal de Ixahuatlán del Sureste.

¿Qué se sabe de la vinculación y las investigaciones?

Señalan a alcalde municipal por asesinato de Roxana Guzmán

Las indagatorias por la muerte de la comunicadora llegaron hasta el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste.

De acuerdo a los últimos datos, todo indica que el presidente municipal, Raúl González Martínez, como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de Roxana Guzmán.

Por esta razón, su nombre se habría integrado a las carpetas que buscan a los culpables del terrible asesinato.

🚨 La Secretaria de Marina detiene a Elías "Delta 7" en Veracruz, por presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la periodista, Roxana Guzmán, ocurrida el 2 de junio.



Medios locales reportan que su cuerpo ya fue hallado. pic.twitter.com/iQYNM5UglK — Irving (@IrvingPineda) June 26, 2026

Fiscalía solicita desafuero del presidente de Ixahuatlán

Para poder proceder en su contra, la Fiscalía General del Estado de Veracruz presentó una solicitud formal de desafuero ante el Congreso Local.

El alcalde Raúl González Martínez ya habría sido notificado de la medida que se están solicitando y cuenta con un plazo de siete días hábiles para responder a todos los señalamientos ante las autoridades que corresponden.

¿Cuántos detenidos hay por el caso de Roxana?

Hasta el momento, un juez vinculó a proceso a ocho personas investigadas por la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos por su presunta participación en los hechos. Entre los procesados están:



Javier Iván "N", alias "Delta 1"

José del Carmen "N", alias "Delta 7"

Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón"

Karen Monserrat "N", alias "La Hiena"

Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N"

¿Qué le pasó a Roxana?

El pasado 2 de junio, un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al domicilio de la periodista en Nanchital, Veracruz.

Los agresores entraron en la vivienda, sometieron a Roxana Guzmán y se la llevaron secuestrada frente a sus familiares.

El momento de la agresión quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales. Tras semanas de búsqueda, la fiscalía confirmó el hallazgo de sus restos mediante estudios periciales.