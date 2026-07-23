Nuestro México: Holbox despierta entre bancos de arena, flamencos y sabor a langosta

Holbox despierta con los primeros rayos del sol y revela por qué se ha vuelto uno de los destinos más buscados del Caribe mexicano. La isla, de poco más de 40 kilómetros de largo, conserva rincones todavía por descubrir más allá de su famoso muelle.

Cómo llegar a Holbox desde Chiquilá y qué esperar del trayecto

Para llegar, el trayecto inicia en Chiquilá: un ferry de aproximadamente 20 minutos que desemboca en un poblado donde la arena marca las calles y la calma guía el ritmo diario.

Atractivos naturales imperdibles: Punta Mosquitos

Punta Mosquitos conserva formaciones de arena que se moldean por la interacción del viento, las olas y las corrientes marinas. Es uno de los escenarios naturales más fotogénicos de la isla y un buen ejemplo de los procesos costeros que mantienen la identidad paisajística de Holbox.

Biodiversidad y avistamiento de aves en Yum Balam

Holbox forma parte de la reserva natural Yum Balam y alberga más de 400 especies de aves, reptiles y anfibios. Entre abril y octubre, las poblaciones de flamencos se acercan a alimentarse, lo que ofrece oportunidades de avistamiento que atraen a naturalistas y visitantes interesados en la biodiversidad local.

Movilidad y gastronomía típica: qué comer en Holbox

La ausencia de calles pavimentadas define la movilidad: los habitantes y turistas se desplazan a pie, en bicicleta o en carritos de golf, y la arena sigue siendo la vía principal. La gastronomía integra productos del mar con propuestas populares entre quienes visitan la isla; ejemplos locales incluyen la pizza de langosta y la cochinita, platos que resumen la fusión entre mar y tradición culinaria.

Debido a que Holbox forma parte de un área natural protegida, el comercio local da alternativas para cuidar el ambiente. Por ejemplo, al comprar un coco, en lugar de brindar un popote de plástico, a los clientes les dan una pieza de pasta.