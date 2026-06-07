¡Caos en Kansas City! Tiroteo deja nueve heridos cerca de la selección de Inglaterra

Momentos de tensión se vivieron cerca del campamento de la selección de Inglaterra en Kansas City, Estados Unidos, cuando se reportó un tiroteo en el que nueve personas habrián resultado lesionadas.

De acuerdo con los primeros detalles, el tiroteo ocurrió en Troost Avenue, un sitio que está a pocos metros del lugar donde se entrenan los ingleses para jugar la Copa Mundial de la Fifa 2026™.

¿Qué se sabe sobre las personas heridas?

Las primeras versiones señalan que nueve personas fueron alcanzadas por disparos durante el incidente. Paramédicos brindaron atención médica en el lugar antes de trasladar a los afectados a distintos hospitales de la región para una evaluación más completa.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni detalles adicionales sobre las circunstancias que derivaron en el ataque. Tampoco se ha informado sobre posibles sospechosos o detenciones relacionadas con el caso.

¿Existe relación entre el tiroteo y la selección de Inglaterra?

Por el momento, las autoridades no han establecido ningún vínculo entre el ataque armado y la presencia de la selección inglesa en la ciudad; sin embargo, la cercanía del incidente con la zona donde el equipo planea concentrarse ha provocado que el tema de la seguridad cobre relevancia.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel contempla utilizar las instalaciones de Swope Village como base de entrenamiento durante su participación en el Mundial. La ciudad forma parte de las sedes que recibirán actividad relacionada con el torneo, por lo que se espera la llegada de miles de aficionados en los próximos meses.

*Información en desarrollo*