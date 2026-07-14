Víctor “N”, exdirector de Pemex, enfrentará proceso en libertad; esto resolvió la jueza de Morelos

La jueza Consuelo Cortés Ortiz aprobó el cambio de medida cautelar para Víctor "N", exdirector de Pemex, permitiéndole abandonar el penal de Atlacholoaya en las próximas horas, esto debido a una audiencia jurídica de modificación en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, que se volvió efectivo a partir de hoy martes 14 de julio de 2026 en Xochitepec, Morelos.

#FiscalíaMorelosInforma📄VINCULAN A PROCESO A EX FUNCIONARIO FEDERAL POR VIOLENCIA FAMILIAR*



Por la probable comisión del delito de violencia familiar, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Víctor “N”, por hechos… pic.twitter.com/K3c9gQQNBH — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 14, 2026

Ahora, Víctor "N" enfrentará su proceso por el delito de violencia familiar en libertad condicional, esto luego de que la víctima directa y esposa del exfuncionario, Felicia "N", no se presentara a la audiencia y le otorgara —presuntamente— el "perdón" a su victimario. El exfuncionario le pidió perdón públicamente, pero la denunciante no estuvo presente en la sala de oralidad a pesar de haberlo solicitado. Según reportó, su ausencia se debió al severo estrés que le genera el constante asedio mediático del caso.

Sin embargo, el delito se perseguirá de oficio en el estado de Morelos.

Recordemos que, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo del 2026 en un fraccionamiento del municipio de Emiliano Zapata, el cual quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del interior de la casa.

¿Qué medidas cautelares se le imponen a Víctor "N" ahora que llevará su proceso en libertad?

Aunque el exdirector de Pemex obtuvo el beneficio de seguir el proceso fuera de prisión, la jueza determinó que estará sujeto a un estricto régimen de vigilancia para garantizar así la seguridad de las partes involucradas, por lo que la autoridad le dijo 5 restricciones obligatorias, que, de no cumplir, regresaría de manera inmediata a prisión. Las medidas son:

