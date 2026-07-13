Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por violencia familiar

Un juez de control determinó vincular a proceso penal a Víctor Rodríguez Padilla, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras encontrar elementos suficientes que acreditan su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. La resolución judicial se da luego de que el Ministerio Público presentara los datos de prueba correspondientes que señalan los agravios y las conductas de agresión ejercidas en contra de su esposa, María Felicia Jiménez.

#AlMomento | Vinculan a proceso al exdirector de Pemex, Víctor "N", por presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/264Tl86SA1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Video de la agresión de exdirector de Pemex a su esposa

La investigación penal cobró fuerza tras la difusión en redes sociales de un video de seguridad donde se exhibió a Víctor "N" agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, al interior de la sala de un domicilio. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que la grabación corresponde a hechos probablemente ocurridos el 15 de marzo de 2026 en el municipio de Emiliano Zapata, motivo por el cual la institución morelense abrió una carpeta de investigación por lo que calificó como un evidente acto de violencia.

A raíz de este suceso, la víctima acudió de manera presencial el pasado 29 de junio de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México para interponer una denuncia formal por violencia física y emocional.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

*Información en desarrollo