Se oyó como una bomba: Cae cable del teleférico en Morelia; causó apagones y daños en casas

Tras una fuerte lluvia ocurrida el viernes 10 de julio de 2026 en Morelia, Michoacán, un cable guía del teleférico se vino abajo y causó varios daños, así como un apagón en al menos seis colonias de la capital michoacana.

Incidente con el teleférico en Morelia tras intensa lluvia

El cable cayó de la torre ubicada en el cruce de las calles Francisco Xavier de Tapia y María Rodríguez del Toro de Lazarín, en los límites de las colonias Gertrudis Bocanegra y Jacarandas.

Testimonios de los vecinos afectados por el cable del teleférico en Morelia

María Eugenia Saldaña, vecina afectada, contó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que en su casa “se tronaron vidrios y todo eso pasó adentro”. Cuando el cable cayó, describió el ruido parecido a “una bomba. Me espanté, me quedé como sorda un poco”, comentó.

Añadió que, debido al incidente, hubo un apagón en su casa, y la energía eléctrica volvió alrededor de las 2 de la mañana. Mencionó que no pudo volver a dormir, debido a que las ventanas estaban destrozadas.

Otro habitante, Laureano Bastida, relató que escuchó algo parecido a una explosión. Pidió a las autoridades que tengan más cuidado con la operación del teleférico, “no vaya a haber algún corto o algún estallido como ese”.

Los vecinos señalaron que, aunque no se reportaron lesionados, la caída del cable sobre algunas viviendas y la rotura de líneas eléctricas pudo representar un riesgo mayor.

Postura de Protección Civil sobre el teleférico de Morelia

Según el reporte de Protección Civil, el apagón derivado de la intensa lluvia y la caída del cable del teleférico afectó a seis colonias durante la noche del viernes. Las brigadas de emergencia y servicios eléctricos trabajaron en el lugar y lograron recuperar el suministro eléctrico durante las primeras horas del sábado.

