Cerro desgajado, daños en casas y dos heridos; el saldo de la tromba en Temascaltepec

Una fuerte tromba que afectó a la comunidad de San Pedro Tenayac, en Temascaltepec, Estado de México, dejó un saldo de dos heridos, 40 casas afectadas, de las cuales tres son pérdida total, así como el desgajamiento de la Peña de Juan Luis.

¿Qué pasó en San Pedro Tenayac tras la tromba?

Los habitantes estaban cenando cuando ocurrió el deslave. Mario Castillo, uno de los afectados, describió a Azteca Noticias que, debido a la catástrofe, perdieron muebles y camas, así como cobijas. “Ya no pudimos hacer nada”, mencionó.

“Esta parte era la cocina, no se puede ni pasar por ahí. Me dejó sin nada, me quitó zapatos, todo el trasterío que se fue, mi poquito que tenía, refrigerador, una motosierra, licuadoras, planchas, todo, el baño”, mencionó.

Añadió que el deslave fue una “cosa muy espantosa” y añadió que la fuerza del agua arrastró tres camionetas.

Balance de daños en Temascaltepec: escuelas y casas afectadas

Además, una primaria y una secundaria en la localidad, así como un campo de futbol y varios locales comerciales, también sufrieron los estragos de las inclemencias del clima.

Inocencia Olivares, directora de la primaria, aseguró que no ha dejado de llorar desde que llegó y vio el plantel destrozado. Esperaba que pudieran limpiar la escuela, ya que al día siguiente tendrían la ceremonia de fin de cursos.

Activan Plan DN-III tras deslave en la Peña de Juan Luis

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a activar el Plan DN-III de ayuda a la población. De la misma forma, autoridades estatales y municipales llegaron para remover escombros y a limpiar el lodo arrastrado por la lluvia.

Ahimelec Villa Peña, presidente municipal de Temascaltepec, destacó que les tomará al menos una semana realizar las labores de limpieza, ya que la fuerza del agua arrastró cercas y varios escombros.

