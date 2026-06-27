Fiscalía de Morelos abre investigación contra exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, tras difusión de video

La Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación por violencia familiar luego de que la doctora María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitara medidas de protección tras publicar un video en YouTube donde se observa como Víctor Rodríguez Padilla la agrede físicamente al interior de su casa, ubicada en Emiliano Zapata, Morelos, el pasado 15 de marzo del 2026.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de… pic.twitter.com/st9mL8Gq0B — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 27, 2026

La víctima relató que guardó silencio por temor a sufrir repercusiones laborales y que le quitaran a sus hijos, esto debido a la influencia y cercanía del exfuncionario con las altas esferas del poder público. Sin embargo, al escalar la situación, tanto la Secretaría de las Mujeres como el Gobierno federal le brindaron acompañamiento inmediato a la doctora para garantizar la seguridad de ella y de sus infantes.

En el comunicado, las autoridades insistieron a no tolerar ni normalizar agresiones de ninguna índole, recordando que las instituciones ofrecen redes de protección gratuitas y confidenciales para mujeres que enfrentan violencia familiar.

¿Qué respondió Víctor Rodríguez Padilla ante las acusaciones de violencia familiar?

Luego de las acusaciones, Víctor Rodríguez Padilla compartió un comunicado en el que negó haber cometido actos de violencia y aseguró que colaborará con las autoridades. Asimismo, anunció la separación de su cargo para enfrentar el proceso como un ciudadano común, al tiempo que la Secretaría de Energía (Sener) aclaró que su nombramiento programado para dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) no se formalizará.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Asimismo, solicitó a los medios de comunicación y a la opinión pública "discreción y prudencia" con la finalidad de salvaguardar su integridad y no afectar a sus hijos, que aún son menores de edad.

Cabe destacar que, el Gobierno federal confirmó que Rodríguez Padilla actualmente no ocupa ninguna posición activa como servidor público, además de que no prevén una reincorporación.

Finalmente, la resolución de las autoridades —cuya investigación se está llevando a cabo— forman parte del protocolo de una vida libre de violencia.