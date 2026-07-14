¡Horror en Tlajomulco! Muere bebé tras violento ataque familiar y encuentran a su madre apuñalada; esto pasó

Una bebé de menos de un año perdió la vida luego de un violento y confuso incidente al interior de su hogar, ubicada en el cruce de Lago Mayor y Lago Izabala, dentro del fraccionamiento Geovillas La Arbolada de Tlajomulco de Zúñiga, informó nuestro reportero de fuente, Diego García en un reporte de la madrugada ocurrido durante las últimas horas.

De acuerdo con las autoridades, la madre de la bebé resultó con heridas de un arma blanca en el brazo y la clavícula, y hasta hora las estimaciones son que la madre pudo haber agredido a la infante para luego autolesionarse. Sin embargo, otra versión indica que pudo haber sido un accidente. Hasta el momento, la Comisaría Municipal ha mantenido total hermetismo en el tema, mientras que el área de feminicidios de la Fiscalía del Estado ya tomó el caso para esclarecer el motivo de la muerte de la menor.

Disparan en el rostro a una mujer en el fraccionamiento Tres Pinos

Una automovilista resultó gravemente herida tras recibir un impacto de bala que ingresó por su mejilla y salió hacia la nuca, esto mientras se encontraba a bordo de su camioneta, ubicada en la calle José María Morelos, dentro del fraccionamiento Tres Pinos en San Pedro Tlaquepaque. Al cabo de un rato, paramédicos municipales acudieron al lugar para auxiliar a la víctima y la trasladaron de urgencia a un puesto de socorro.

Ahora las autoridades indagan dos versiones, la primera, un intento de robo a su camioneta o un ataque directo repentino mientras permanecía estacionada en la vía pública.

Conductor vuelca su camioneta en Periférico Sur y huye del lugar

En un último incidente ocurrido esta madrugada, otro automovilista volcó su camioneta y la dejó abandonada invadiendo un carril de circulación dentro de Periférico Sur, a la altura de la colonia La Llave en San Pedro Tlaquepaque, esto tras perder el control de la unidad y chocar contra el muro de contención. Sin embargo, en lugar de hacerse responsable del incidente, cometió una huida de película.

Según el relato de los testigos de la zona, tras el aparatoso impacto, el conductor logró salir ileso de la camioneta, bajó a una cuatrimoto que transportaba en la caja de su vehículo, la encendió y escapó del lugar antes de que llegaran los elementos de la Policía Vial.