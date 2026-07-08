Detienen a Víctor “N”, exdirector de Pemex; fue exhibido en video agrediendo a su esposa

Víctor "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido este martes 7 de julio de 2026 por agentes ministeriales en la Ciudad de México (CDMX) luego de una denuncia en su contra presentada por su esposa.

El caso del exfuncionario se dio a conocer tras la publicación de un video en donde fue exhibido agrediendo físicamente a su esposa María Felicia Jiménez, quien acudió ante las instancias correspondientes para denunciarlo.

¿De qué está acusado el exditector de Pemex?

Víctor "N" fue aprehendido en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a las 05:32 horas.

María Felicia Jiménez presentó una denuncia contra Víctor "N" ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México el 29 de junio de 2026 por violencia física y emocional durante su matrimonio.

Esta denuncia la presentó en la fiscalía capitalina porque aquí ha vivido más episodios de violencia por parte de él desde el año 2022. La mujer señaló que continuaría con el proceso y que posteriormente buscará la disolución del matrimonio que sostiene con Víctor "N" desde 2019.

Graban a exdirector de Pemex agrediendo a su esposa en Morelos

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se muestra al exfuncionario federal con su esposa en la sala de una casa, esto en Morelos.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con la grabación del video, el 15 de marzo de 2026, pero se dieron a conocer recientemente.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Fiscalía de Morelos abre investigación contra exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que inició una investigación tras revelarse la grabación en la que, dijo, "se aprecia un acto de violencia". En un comunicado, la institución precisó que esto ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata

"La diligencia se abrió respecto al video sobre hechos probablemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal", indicó.

Además, se llevó a cabo el intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.