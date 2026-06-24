¡Alerta en Insurgentes! Se registra incendio junto a las vías de la Línea 3 del Metro CDMX

¡Alerta, capitalinos! En las primeras horas de este 24 de junio 2026, se registró un incendio en un registro en desudo ubicado sobre la Av. Insurgentes Norte, a un costado de la Línea 3 del Metro CDMX.

El incendio habría iniciado debido a la acumulación de basura cerca de la zona; no se reportaron personas heridas.

Bomberos controlan incendio en Insurgentes Norte: Descartan heridos y afectaciones al Metro

Elementos del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para controlar y extinguir las llamas, mientras el personal de seguridad acordonó el sitio para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el incendio cercano a las vías de la Línea 3 del Metro CDMX no dejó personas lesionadas ni afectaciones al Servicio de Transporte Colectivo.

Por su parte, las autoridades realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar una posible reactivación del fuego.

🚨 #AlMomento | Se registró un incendio en un registro en desuso sobre Insurgentes Norte casi esquina con Fortuna, a un costado de las vías de la Línea 3 del Metro (@MetroCDMX). Bomberos (@Bomberos_CDMX) acudieron de inmediato y lograron extinguir las llamas, las cuales habrían… pic.twitter.com/Yxe6amYJM8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

¿Cómo va el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX tras incendio?

¡Atención, capitalinos! El incendio registrado cerca de las vías de la Línea 3 del Metro CDMX NO provocó afectaciones en el servicio de este sistema de transporte, por lo que todo opera con normalidad.

Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo informó que la Línea 3 registra buena avance en cada una de las estaciones; sin embargo, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y salir con tiempo.

#MetroAlMomento



Se mantiene afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, A y B. Para atender la demanda del servicio, personal del Sistema realiza labores de regulación y dosificación de usuarios en estaciones y terminales.



Mantente informado… pic.twitter.com/dVPqXnJlT3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

¿Qué hacer en caso de un incendio en el Metro CDMX?

Si vas al trabajo, escuela o a casa y notas un incendio dentro o fuera de las instalaciones del Metro CDMX, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Si estás dentro del tren, no intentes salir por ti mismo a las vías, acciona la palanca de emergencia y espera el protocolo.

En caso de viajar en uno de los vagones del Metro CDMX y notar que hay un incendio, se recomienda seguir estos pasos:

