Una ola de violencia escaló en Zacatecas, donde se registró un saldo de 10 personas sin vida en distintos municipios de la entidad, siendo la víctima más notoria fue la del exalcalde Ignacio Castrejón Valdéz, un caso se suma a la vulnerabilidad de figuras políticas y civiles en México que además afecta a los habitantes del estado y del municipio del Sombrerete.

¿Qué pasó en Zacatecas?

Un asesinato de 10 personas sacudió la entidad mediante presuntos ataques armados y hechos violentos reportados en las últimas horas, principalmente en los municipios de:



Pánuco

Morelos

Sain Alto

Zacatecas

La víctima que más causó conmoción fue Ignacio Castrejón Valdéz, un reconocido empresario local y se desempeñó como Presidente Municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, información que se confirmó por la actual administración bajo J. Santos Ramiro Hinojoza Aguayo, quien fungirá al frente de la entidad hasta 2027.

Mediante esquelas oficiales, expresó sus condolencias y destacó su legado, aunque no mencionó la naturaleza violenta del fallecimiento. Asimismo, el contexto de las demás víctimas está en resguardo de las autoridades, las cuales aún deben confirmar la identidad de las otras 9 personas asesinadas y si los eventos en Pánuco, Morelos y Sain Alto están relacionados directamente entre sí.

¿Cómo reportar emergencias en Zacatecas?

Para reportar emergencias en Zacatecas las 24 horas del día, puedes utilizar los siguientes canales según tu situación:



911 (Emergencias en curso): llama para solicitar ayuda inmediata de policía, paramédicos o protección civil ante accidentes graves, incendios, urgencias médicas o delitos en proceso

llama para solicitar ayuda inmediata de policía, paramédicos o protección civil ante accidentes graves, incendios, urgencias médicas o delitos en proceso 089 (Denuncia Anónima): Línea confidencial y sin rastreo. Úsala para reportar extorsiones, venta de drogas, personas armadas o actividades sospechosas sin comprometer tu identidad

Línea confidencial y sin rastreo. Úsala para reportar extorsiones, venta de drogas, personas armadas o actividades sospechosas sin comprometer tu identidad Líneas directas (Protección Civil y Bomberos):

Estatal: 492 922 5059 Zacatecas (Capital): 492 922 0020 Fresnillo: 493 932 0101 Guadalupe: 492 899 1234 Sombrerete: 433 935 0212



Como consejo de seguridad, las autoridades piden mantener la calma, proporciona tu ubicación exacta con referencias cercanas y no cuelgues la llamada hasta que el operador te lo indique.