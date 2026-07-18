Dictan 3 años de prisión a Osmar “N”, estudiante que asesinó a 2 de sus maestras en una preparatoria de Michoacán

Un adolescente asesinó a dos de sus maestras de preparatoria dentro de la escuela; Osmar "N", llevó un rifle semiautomático calibre 5.56 milímetros a la escuela y disparó contra las mujeres. Luego de unos meses, el estudiante de 15 años fue sentenciado a tres años de prisión por el doble feminicidio.

Un juez especializado en Justicia Penal para Adolescentes dictó una sentencia de tres años de internamiento al adolescente Osmar "N" por el doble feminicidio perpetrado en el Colegio Antón Makárenko, ocurrido el pasado 24 de marzo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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¿Por qué le dictaron 3 años de prisión a Osmar con relación al doble feminicidio en su escuela?

De acuerdo con las leyes mexicanas, en el Título Cuarto (denominado "De las Medidas y su Ejecución"), en el Capítulo II ("De las medidas"), dentro del Artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes:

"Para las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieren entre catorce años y menos de dieciocho años, el Juez podrá imponer el cumplimiento de hasta dos medidas de sanción. (...) La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviere entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años, será de tres años".

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Osmar tenía 15 años al momento del ataque entonces corresponde a lo que afirma la ley que tenga una sentencia solo de tres años. Además del internamiento, el juez fijó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos como reparación del daño para las familias de las dos mujeres.

Osmar se decalró culpable del doble feminicidio y abrevió su proceso

Al reconocer su responsabilidad, Osmar obtuvo lo que se conoce como proceso abreviado contra María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, respectivamente.

Sobre los hechos se conoció que adolescente feminicida entró a la preparatoria con un rifle oculto en una funda de guitarra para, momentos después, disparar. Entre varios estudiantes pudieron quitarle el arma y amagarlo.

Momentos después lo entregaron a las autoridades, mismas que llegaron a la escuela. Hasta este momento no queda claro de dónde obtuvo el arma y por qué sus destreza para saber utilizarla.

