VIDEO: Captan momento exacto en que policía sufre descarga eléctrica durante un rescate en Caborca

Un policía intentó rescatar a un hombre en estado inconsciente tras un accidente eléctrico en una calle inundada. Al momento de tratar de ayudar, el policía recibió una descarga eléctrica. Todo quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado jueves 17 de julio, al momento, vecinos pidieron apoyo de las autoridades para salvar a un hombre que se encontraba desvanecido en una zona donde había cableado con corriente eléctrica.

Elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos a bordo de una patrulla. Al bajar, la calle estaba inundada debido a las fuertes lluvias que impactaron en Caborca, Sonora.

VIDEO: Así fue el momento en que policía recibe descarga eléctrica durante un rescate

En las imágenes del video que circuló en redes sociales se aprecia el momento en que el policía intenta acercarse a la persona en estado incosnciente para ayudarlo cuando segundos después recibe la descarga eléctrica.

El oficial logró regresar a la patrulla, pero se dio a conocer que la víctima que estaba inconsciente no pudo sobrevivir puesto que el área, al parecer aun contaba con corriente eléctrica donde la fuerte descarga obligó al oficial a interrumpir su labor de rescate.

El elemento de seguridad corrió dando brincos para poder ponerse a salvo ante la mirada de quienes se encontraban cerca y lograron captar el momento en video donde registraron cómo el hombre logró reincorporarse para poder salir con vida tras la descarga.

¿Cuál fue el estado de salud del policía que sufrió uina descarga eléctrica durante un rescate?

El oficial fue valorado en el lugar momentos después del incidente. Se conoce que el hombre no presentó lesiones de gravedad o que comprometieran su salud así que tras la revisión, este se pudo retirar.

