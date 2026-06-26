VIDEO: Exhiben a dirigente juvenil de Morena por golpear a una conductora en Zacatecas

En redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran la agresión que sufrió una conductora presuntamente a manos de Jaime Castillo, titular de la Secretaría de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas.

Los hechos habrían ocurrido la noche del miércoles 24 de junio, cuando decenas de aficionados celebraban en el Centro Histórico de la capital zacatecana tras la victoria de la Selección de México.

VIDEO: Dirigente de Morena se enoja y golpea a mujer en Zacatecas

En los videos difundidos se puede observar como el dirigente, junto a otras personas, comienzan a mover un auto color negro que pasaba por calles de la capital. Una “tradición” que ha dejado múltiples heridos en otras partes del país.

La conductora, al verse rodeada por los aficionados, acelera al punto de casi atropellar a la gente que rodeaba el vehículo, y aunque muchos se apartan, Jaime Castillo se abalanza hacia la ventana del auto y le suelta un puñetazo a la mujer.

Jaime Castillo, dirigente juvenil de Morena en Zacatecas, es exhibido por agredir a una conductora



Ocurrió durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia



El partido lo separó de su cargo pic.twitter.com/GKuWWyj661 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 25, 2026

Absolutamente nadie hace nada, mientras la víctima sólo conduce y se aparta del lugar. Pero luego de que se identificara al agresor, las redes explotaron, y no para bien.

¿Quién es el dirigente de Morena acusado de golpear a una mujer?

El líder juvenil responsable de la agresión fue identificado como Jaime Castillo, hoy extitular de la Secretaría de Jóvenes de Morena en Zacatecas.

A través de un comunicado, el Consejo Estatal de la 4T aseguró que la conducta mostrada por el joven no representa los principios ni valores del partido guinda, por lo que se procedió a separarlo de su cargo.

“Por ello, informamos que iniciaremos los procedimientos correspondientes ante las instancias internas competentes para que, con apego a nuestros documentos básicos y respetando el debido proceso, se determine su separación” se detalló en el comunicado.

Con información compartida en redes sociales, Jaime Castillo presuntamente se desempeñaba como asesor legislativo de la diputada Lyndiana Bugarín Cortés.

Hasta 2025, Castillo aparecía como auxiliar diputado del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, donde percibía un saldo de 20 mil pesos, de acuerdo con el Resumen Público del Congreso.

¿Existe una denuncia en contra del dirigente de Morena por agresión?

Se desconoce si la conductora agredida presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los hechos sucedidos la noche del 24 de junio, ya que hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles de su situación jurídica.