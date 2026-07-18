“A mi sobrina la ahogaron”... La adolescente Dafne Quintos murió en un campamento militarizado en Tamaulipas

La muerte de Dafne Quintos, una adolescente de 13 años, ya es investigada en Tamaulipas. La menor ingresó a un campamento de verano militarizado de Ciudad Madero y, apenas cuatro días después, su familia recibió dos llamadas: primero les dijeron que estaba enferma y más tarde les notificaron que había fallecido.

Ahora, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer cómo murió la menor y determinar si existe alguna responsabilidad.

¿Qué denuncia la familia de Dafne Quintos?

La madre de Dafne, Alejandra Quintoz aseguró que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los peritajes oficiales, ya que considera que hubo retraso en avisarle sobre el fallecimiento de su hija.

"Es mi única hija, es lo único que tengo", dijo la mujer en medio de lagrimas mientras daba a conocer la noticia en un "En Vivo" de Facebook. Al mismo tiempo que pedía ayuda para recibir apoyo económico.

Por su parte, la abuela de la adolescente, quien identificó el cuerpo, afirmó que presentaba lesiones en el rostro y la cabeza que, a su juicio, no corresponden a una caída. Ambas exigen que el caso se investigue a fondo.

Ángel Moreno, tío de Dafne publicó en Facebook, publicó: "100% confirmado. La autopsia arrojó que la principal causa de la muerte de mi sobrina, Dafne Quintos fue por inmersión." Significaría que la menor fue ahogada. Sin embargo las autoridades no han dado ninguna versión oficial sobre las causas de la muerte.

Vecinos y padres señalan presuntos maltratos en la academia

Tras conocerse la muerte de la menor, madres de otros alumnos señalaron que vecinos del lugar les habían comentado sobre gritos, llanto y presuntos castigos físicos dentro de la academia militarizada, la cual operaba desde hace varios años en Ciudad Madero.

También denunciaron que los menores eran sometidos a actividades físicas bajo el sol durante largos periodos, aunque estas versiones forman parte de los testimonios recabados y serán las investigaciones las que determinen si tienen relación con el caso.

Elementos de servicios periciales realizaron diligencias en el inmueble donde funcionaba el campamento para recopilar evidencia.

Dafne, quien soñaba con convertirse en médica veterinaria, había ingresado al curso vacacional apenas unos días antes de morir. La Fiscalía será la encargada de establecer la causa del fallecimiento y definir si existen responsabilidades penales.

Por ahora sus familiares invitaron a recibir a Dafne Quintos para el último adiós, en Funerales Mante. Piden asistir con playera blanca y globos blancos.

Gobierno de El Mante ofrece apoyo legal a la familia de Dafne Quintos

Tras la muerte de Dafne Quintos, el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema DIF municipal expresaron su respaldo a la familia de la adolescente, originaria de ese municipio.

A través de un comunicado, informaron que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF El Mante brindará acompañamiento legal y jurídico a la madre de la menor durante el proceso de investigación.

Las autoridades municipales también manifestaron su confianza en que las instancias de justicia esclarezcan lo ocurrido y reiteraron su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, además de ofrecer asesoría y apoyo a la familia mientras avanza el caso.