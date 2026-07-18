Niña sobrevive a multihomicidio al esconderse; hombres mataron a su familia en Jonacatepec, Morelos

Una familia fue asesinada luego de que hombres ingresaran a su casa. Una niña pudo sobrevivir ya que se escondió por varias horas para después salir y pedir ayuda. Hay cuatro personas muertas, entre ellas dos menores.

Los terribles hechos sucedieron en Morelos, en el municipio de Jonacatepec, el pasado 17 de julio, donde se conoce que alrededor de las tres de la mañana un grupo de hombres ingresó al domicilio y disparó contra los ocupantes. De acuerdo con vecinos, se escucharon varias detonaciones.

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En la casa, localizada en la Avenida Morelos de la colonia La Capilla, se encontraban los cuerpos de las víctimas con múltiples heridas. Las autoridades localizaron a las personas sin vida luego de recibir información sobre las detonaciones en el lugar.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Jonacatepec, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este viernes 17 de julio los protocolos legales correspondientes, luego de que cuatro integrantes de una familia… pic.twitter.com/8qBRCpM9kT — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 17, 2026

¿Cómo sobrevivió una niña tras el multihomicidio?

Horas después de recibir el alertamiento de que algo había ocurrido en el domicilio y de encontrar a las víctimas, se dio a conocer que una niña había sobrevivido por esconderse por varias horas hasta sentir que estaba segura para poder salir y con ello es quein dio la información sobre lo ocurrido.

