Maru Campos dice que Marina del Pilar entregó información a cambio de impunidad

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, aseguró que no existe comparación entre su situación y la de la morenista Marina del Pilar. Durante un posicionamiento, afirmó que en Chihuahua su administración ha enfrentado al crimen organizado “con la ley en la mano” y sostuvo que no tiene cargos en su contra en Estados Unidos, pese a los señalamientos que, dijo, ha recibido por parte de Morena.

La mandataria también acusó a Marina del Pilar de presuntamente entregar información de seguridad del país a cambio de impunidad, lo que calificó como una “traición a la patria”. Además, afirmó que “los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense”. Hasta el momento, no se incluye una respuesta de Marina del Pilar a estas declaraciones.