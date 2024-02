Por 8 años construye réplica de la torre Eiffel con cerillos y le niegan el Récord Guinness

Un hombre francés tomó ocho años de su vida en construir una réplica de la torre Eiffel hecha con cerillos, con el objetivo de obtener un Récord Guinness, pero la organización le negó dicho título.

Richard Plaud, de 47 años de edad, usó 706 mil 900 cerillos y 23 kilogramos de pegamento con el fin de construir la figura de 7 metros y 19 centímetros del monumento icónico parisino.

La réplica, hecha en escala de 1:45, quedó terminada el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se conmemoraron los 100 años de la muerte del ingeniero Gustav Eiffel.

¿Por qué los Récord Guinness negaron el título a Richard Plaud?

Plaud, originario de Montpellier-de-Médillan en el oeste de Francia, contactó a la organización de los Récords Guinness para poder certificar su réplica de la torre Eiffel, pero el grupo rechazó otorgarle algún reconocimiento.

El sujeto empleó varios cerillos sin el sulfuro, la sustancia colocada en el extremo de los palitos de madera. Sin embargo, para evitar tener que quitarle la cabeza a los cerillos, el ciudadano francés pidió a la fábrica que le vendiera miles de cerillos sin cabeza.

El fabricante le brindó varios palitos de madera sin sulfuro, los cuales fueron útiles para construir el modelo del monumento parisino, pero que realmente no son cerillos verdaderos.

Desafortunadamente, el comité de los Récords Mundiales Guinness especifica en sus reglas que sólo los cerillos que están “disponibles comercialmente” clasifican para romper un récord previo.

¿Qué dijo Richard Plaud, quien construyó la torre Eiffel con cerillos?



Ante ello, Plaud se sintió desconsolado, ya que “Esta parte de mi sueño se desvaneció”, ante la resolución de los organizadores, confesó a medios locales.

“Es bastante sorprendente y, de hecho, bastante molesto. No es exactamente un juego limpio. Lo que más duele es que no reconocen el trabajo que hice, el tiempo que dediqué, la energía mental, porque puedo decirles que no fue fácil”, afirmó Plaud.

El francés espera poder exhibir su torre de cerillos para los Juegos Olímpicos de París 2024 que iniciarán en julio próximo.

El Récord Guinness de la torre Eiffel de cerillos prevalece en Líbano, donde Touffic Daher construyó la réplica con 6.53 metros de altura en el año 2009.