¿Por qué Rusia bloquea los sitios web de la CIA y FBI?

El regulador de las comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, señaló este viernes (27 de enero de 2023), que bloqueó los sitios web de la CIA y FBI, pero ¿Por qué?,

El bloqueo de las páginas en internet (sitios web) de la CIA y FBI, se ha debido a que a estas agencias gubernamentales estadunidenses son acusadas por Rusia acerca de difundir información falsa, informó la agencia de agencia de noticias TASS, actual Agencia de Información Telegráfica de Rusia.

En un comunicado revelado por las agencias rusas de noticias se informa que: "Roskomnadzor ha restringido el acceso a una serie de recursos pertenecientes a estructuras estatales de países hostiles para difundir material destinado a desestabilizar la situación social y política en Rusia".

Así de fácil 🤔#Rusia bloquea páginas webs de la CIA y FBI de #EEUU, y otra del gobierno estadounidense

Aduce difundir "desestabilizar la situación política y social de #Rusia" desacredita a las Fuerzas Armadas rusas, informó comunicaciones, Roskomnadzorhttps://t.co/8lWoayPNLZ — Cecilia Campaña (@Celiades1) January 27, 2023

Rusia bloquea sitios web de CIA y FBI por "difundir información falsa": TASS

La Agencia de Información Telegráfica de Rusia (TASS), que citó a Roskomnadzor, señala que los dos sitios web estadunidenses (CIA y FBI) habían publicado material inexacto e información que había desacreditado a las fuerzas armadas de Rusia.

Rusia ha tipificado como delito, al descrédito de sus fuerzas armadas, un delito castigado con hasta cinco años de cárcel, mientras que distribuir a sabiendas "información falsa" sobre el ejército ruso, puede llevar a una pena máxima de 15 años tras las rejas.

Cabe señalar que desde que Rusia envió docenas de miles de soldados a Ucrania en su denominada Operación Militar Espacial, que comenzó en febrero del año pasado, Roskomnadzor ha bloqueado a una serie de medios de comunicación independientes, algunos sitios web de noticias extranjeros, además de a plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Ni Washington, ni la embajada de Estados Unidos en Moscú, capital de Rusia, han efectuado comentarios al respecto.

¿Cuál es la diferencia entre la CIA y el FBI?

La CIA y FBI son dos agencias dedicadas a la seguridad de Estados Unidos, sin embargo, cada una actúa hacia un distinto ámbito. El FBI (Oficina Federal de Investigaciones), se dedica a los delitos cometidos en territorio estadunidense mientras que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), recopila información acerca de países y ciudadanos extranjeros que le conciernan a la seguridad de nacional de Estados Unidos.