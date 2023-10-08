¿Por qué somos tan chismosos? Por esta razón podría gustarte tanto el chisme

No mientas, a todos nos ha pasado: nadie puede resistirse a un buen chismecito, pero, ¿cuál es la razón? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene la respuesta.

Primero es importante entender: qué es un chisme. De acuerdo con la UNAM, un chisme es aquello que se cuenta con intenciones de difamar o dañar a una persona, pero esta práctica no es nueva y se ha manifestado a lo largo de los años de dos formas:



Funcionalista - Su divulgación servirá para obtener un beneficio.

Interaccionista - Sirve para interactuar socialmente en un grupo pequeño, por lo que su impacto es limitado.

A pesar de que la información se divulga con el objetivo de difamar o dañar a alguien, la UNAM señala que, en realidad, ser una persona chismosa puede ayudar al bienestar de tu salud metal.

¿Por qué a la gente le gusta el chisme?

El neurólogo Eduardo Calixto explica que nuestro cerebro goza de escuchar un chisme porque se estimula creando e imaginando historias, lo que provoca la liberación de neurotransmisores de placer como la dopamina, betaendorfina y cortisol, sustancias químicas que ayudar a tranquilizarnos en momentos de estrés.

Además, al ser un mensaje que rompe las reglas, porque se comparte información prohibida de una persona, el placer de escuchar un buen chismecito es equivalente a un proceso de goce, relajación y placer.

🧠🙊 ¿No se te pasa un solo chismecito? @UniversumMuseo te explica por qué gusta tanto. ⬇️ pic.twitter.com/aj4TKdXpe3 — UNAM Global (@unamglobal) October 7, 2023

¿Qué dice la psicología de las personas chismosas?

Existen diversos estudios psicológicos que demuestran que ser una persona chismosa puede ayudar al bienestar de nuestra salud mental porque compartir historias con otras nos facilita el formar alianzas sociales valiosas.

Los chismes no solo ayudaría a generar vínculos, sino que también contribuyen a descifrar cómo debemos comportarnos dentro de un grupo, en consecuencia este tipo de comunicación suele darse más en el ambiente de trabajo, donde se obtienen mayores beneficios.

¿Es cuestión de género? Según un análisis publicado en el Social Psyhoclogica and Personality Science Jorunal, las mujeres son más chismosas que los hombres, pero únicamente se limitan a compartir información sobre la persona de la que hablan, no toman una postura ni positiva ni negativa.