Clima en México se intensifica con lluvias más fuertes en estos estados: habrá granizo y descargas eléctricas

El clima en México advierte que se espera una inestabilidad atmosférica este jueves 9 de abril de 2026 y el día estará marcado por lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caído de granizo.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas elevadas seguirán en carias regiones del país. Consulta aquí cuál será el pronóstico del tiempo.

¿Dónde lloverá en México? Reporte del clima 9 de abril 2026

Una vaguada se desplazará sobre el norte y noreste del país, pero la inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas fuertes de viento.

Pronóstico de lluvias 9 de abril de 2026

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas



: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua (este), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca



: Chihuahua (este), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Intervalos de chubascos : Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Michoacán

Canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

¿Cuál será el clima en CDMX y Edomex el 9 de abril de 2026?

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Por la mañana habrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en el Valle de México.

Mientras que en la tarde se estima ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Onda de calor en México: estados afectados

Este jueves prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas máximas 9 de abril de 2026