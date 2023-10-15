Hombre queda ciego de un ojo por tomar viagra

En Irán, un hombre de 32 años de edad perdió la visión en un ojo supuestamente por consumir viagra para tratar un problema de disfunción eréctil. Ante lo inusual del caso, varios médicos ya investigan cómo y por qué ocurrió.

De acuerdo con los reportes médicos, el sujeto consumió 100 miligramos de un medicamento llamado sildenafil, esa cantidad era el doble de la dosis recomendada para tratar problemas sexuales.

Casi de inmediato comenzó a experimentar la pérdida parcial de su visión, por lo que acudió con un doctor, por lo que los especialistas investigan si su síntoma está relacionado con el medicamento.

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¿Por qué un hombre perdió la visión después de consumir viagra?

Tras realizarle una serie de estudios, estos determinaron que el hombre no padecía otras condiciones médicas, pero se le habían formado coágulos en las arterias y venas que transportan sangre a su ojo derecho, lo que ocasionó que dejara de ver.

Los médicos que lo atendieron indicaron que pudo deberse a un efecto negativo de la pastilla de viagra, ya que en dosis altas puede dañar otras partes del cuerpo, pues la reacción que tiene es aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene para conseguir una erección, ese aumento podría ser el causante de los daños.

Además, se han documentado problemas de visión relacionados con la pastilla sildenafil, no obstante esto sigue siendo un debate entre los médicos.