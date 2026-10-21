Exalcalde de Tlatlauquitepec, Puebla, denuncia persecución a balazos y señala a tres funcionarios municipales

El exalcalde de Tlatlauquitepec, Puebla, Porfirio Loeza Aguilar, denunció que fue perseguido y atacado a tiros la noche del lunes 19 de octubre, cuando circulaba por la comunidad de El Pozo; según su testimonio, se realizaron 14 disparos y tres impactaron su camioneta; ante el riesgo, buscó refugio en la comandancia de Atotocoyan, localidad de Yaonáhuac.

A través de un video difundido en redes sociales, el exedil señaló a tres trabajadores del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec como presuntos responsables del ataque y pidió la intervención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, pues aseguró que teme por su vida; sin embargo, hasta la información disponible, no se han presentado detalles sobre una investigación oficial ni sobre posibles detenciones relacionadas con la denuncia.

¿Cómo ocurrió la persecución armada contra Porfirio Loeza?

De acuerdo con la versión del exalcalde, la agresión comenzó mientras transitaba en su camioneta por El Pozo; los disparos habrían provocado que intentara alejarse de los atacantes, en una persecución que se prolongó hasta Atotocoyan, en el municipio de Yaonáhuac.

Loeza afirmó que el vehículo recibió tres impactos, de un total de 14 detonaciones que dijo haber escuchado; después de ponerse a salvo en la comandancia de la localidad, agradeció el apoyo recibido y solicitó protección ante el temor de sufrir nuevas agresiones.

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¡NADIE SE SALVA DE LA VIOLENCIA! Porfirio Loeza (@porfirio_loeza), exalcalde de Tlatlauquitepec, denunció que fue perseguido a balaz0s por sujetos armados; su camioneta recibió varios impactos. Un hecho que EXHIBE la OLA DE VI0LENCIA que enfrenta Puebla bajo el gobierno de Alejandro Armenta (@armentapuebla_). 🔴 Más detalles en https://t.co/MRUq4zenzA #PorTemorAPuebla #OlaDeViolenciaEnPuebla #InseguridadEnPuebla — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 20, 2026

Los tres funcionarios señalados por el exalcalde

En su denuncia pública, Porfirio Loeza identificó a Ángel Cabrera, director del Registro Civil; Juan Gonzalo, ayudante general, e Iván Maza, director de Catastro, como las personas a quienes atribuye el presunto atentado.

El exedil pidió que las autoridades estatales intervengan para esclarecer lo ocurrido. Los señalamientos forman parte de su denuncia y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

El caso queda pendiente de esclarecerse mediante las diligencias correspondientes, que deberán establecer cómo ocurrió la agresión, quiénes participaron y si existe evidencia que respalde las acusaciones.