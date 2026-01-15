¿Sale más caro hacer la despensa? Precio de la canasta básica en México para 2026; productos más caros y baratos
La canasta básica en México registró cambios importantes para el comienzo del año 2026; te compartimos la lista de costos de cada producto y alimento.
¿Vas a aprovechar la primera quincena del año? El saber cuánto cuestan los alimentos y otros productos de la canasta básica en México es clave para cientos de familias mexicanas, permitiéndoles organizar y optimizar mejor sus gastos.
Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio actualizado de los productos y alimentos para enero 2026.
¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para 2026?
¡Aprovecha la primera quincena del año! El precio de la canasta básica para enero 2026 se ubica entre los $772.70 hasta los $947.70 pesos por familia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.
Productos que subieron y bajaron de precio en los últimos meses
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que los productos y alimentos que subieron de precio en México en el mes de diciembre 2025, fueron: Tomate verde, vino de mesa, leche pasteurizada y fresca, refrescos envasados, así como las loncherías, fondas y torterías.
Mientras que los productos y alimentos que bajaron su costo son: Papaya, calabacita, chile serrano, plátanos, huevos, pollo, verduras y otras legumbres, así como papa y otros tubérculos.
En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS
¿Cuánto cuestan los productos de la canasta básica en México?
¡A preparar la cartera! Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo promedio de los productos y alimentos principales de la canasta básica para el quinto mes del año.
- Aceite vegetal - $20.00 pesos
- Arroz - $28.50 pesos
- Atún - $10.03 pesos
- Azúcar - $21.00 pesos
- Carne de cerdo - $134.00 pesos
- Carne de pollo - $57.00 pesos el kilo
- Carne de res - 124.00 pesos
- Cebolla $25.00 pesos
- Chile - $18.00 pesos
- Frijol - $32.00 pesos
- Huevo - $45.00 pesos
- Jabón de tocador $36.40pesos
- Jitomate - $25.90 pesos
- Leche - $16.5 pesos
- Limón - $30.00 pesos
- Manzana - $39.90 pesos
- Pan de caja - $38.00 pesos
- Papa - $24.90 pesos
- Papel higiénico - $37.95 pesos
- Pasta para sopa - $10.14 pesos
- Piña - $45.00 pesos
- Sardina - $42.90 pesos
- Tortilla de Maíz - $17.00 pesos
- Zanahoria - $25.00 pesos
El precio estimado de los productos de primera necesidad, se obtuvieron de la página oficial del “ Quién es Quién en los Precios ” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).