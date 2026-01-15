¿Sale más caro hacer la despensa? Precio de la canasta básica en México para 2026; productos más caros y baratos

¿Vas a aprovechar la primera quincena del año? El saber cuánto cuestan los alimentos y otros productos de la canasta básica en México es clave para cientos de familias mexicanas, permitiéndoles organizar y optimizar mejor sus gastos.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio actualizado de los productos y alimentos para enero 2026.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para 2026?

¡Aprovecha la primera quincena del año! El precio de la canasta básica para enero 2026 se ubica entre los $772.70 hasta los $947.70 pesos por familia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

El precio de la canasta básica supera los 900 pesos por familia|PROFECO

Productos que subieron y bajaron de precio en los últimos meses

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que los productos y alimentos que subieron de precio en México en el mes de diciembre 2025, fueron: Tomate verde, vino de mesa, leche pasteurizada y fresca, refrescos envasados, así como las loncherías, fondas y torterías.

Mientras que los productos y alimentos que bajaron su costo son: Papaya, calabacita, chile serrano, plátanos, huevos, pollo, verduras y otras legumbres, así como papa y otros tubérculos.

En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

¿Cuánto cuestan los productos de la canasta básica en México?

¡A preparar la cartera! Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo promedio de los productos y alimentos principales de la canasta básica para el quinto mes del año.



Aceite vegetal - $20.00 pesos

Arroz - $28.50 pesos

Atún - $10.03 pesos

Azúcar - $21.00 pesos

Carne de cerdo - $134.00 pesos

Carne de pollo - $57.00 pesos el kilo

Carne de res - 124.00 pesos

Cebolla $25.00 pesos

Chile - $18.00 pesos

Frijol - $32.00 pesos

Huevo - $45.00 pesos

Jabón de tocador $36.40pesos

Jitomate - $25.90 pesos

Leche - $16.5 pesos

Limón - $30.00 pesos

Manzana - $39.90 pesos

Pan de caja - $38.00 pesos

Papa - $24.90 pesos

Papel higiénico - $37.95 pesos

Pasta para sopa - $10.14 pesos

Piña - $45.00 pesos

Sardina - $42.90 pesos

Tortilla de Maíz - $17.00 pesos

Zanahoria - $25.00 pesos

El precio estimado de los productos de primera necesidad, se obtuvieron de la página oficial del “ Quién es Quién en los Precios ” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).