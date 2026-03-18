¿Sube el dólar hoy? Consulta el precio en ventanilla de Banco Azteca para este miércoles 18 de marzo

El panorama económico para 2026 ha cambiado drásticamente. Tras el ataque del 28 de febrero y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, el dólar estadounidense ha resurgido con una fuerza inesperada, aplastando las predicciones de debilidad que se tenían a inicio de año.

Convertido en el "refugio seguro" favorito, el dólar ha eclipsado al oro y al yen japonés, encareciendo las importaciones a nivel global. Aunque este miércoles los precios del petróleo dan un ligero respiro tras un acuerdo entre Irak y autoridades kurdas, el crudo se mantiene en niveles de guerra, lo que significa una presión constante sobre los precios de productos básicos y combustibles que consumimos a diario.

Precio del dólar hoy 18 de marzo de 2026 en Banco Azteca

Pese a la fortaleza global del billete verde, el peso mexicano lucha por mantenerse estable. Consulta aquí el precio en ventanilla para tus operaciones:



Compra: 16.25 pesos

pesos Venta: 18.29 pesos

El valor interbancario se sitúa en promedio en los 17.69 pesos, reflejando la alta volatilidad por la interrupción de casi una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Precio del dólar canadiense hoy 18 de marzo

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también muestra movimientos por la crisis energética, cotizando este miércoles en 10.65 pesos a la compra y 13.69 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy miércoles 18 de marzo?

El Bitcoin ha sentido la presión del "superdólar", perdiendo terreno mientras los inversores prefieren la seguridad del efectivo estadounidense. La criptomoneda cotiza hoy en 72,276.73 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,280,185.34 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 18 de marzo?

Aunque el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado, un acuerdo en el puerto turco de Ceyhan ha permitido que los precios bajen ligeramente hoy, aunque siguen siendo precios de crisis.

El precio del barril es de:

