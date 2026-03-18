¿Llenar el tanque? Este es el precio de la gasolina hoy miércoles 18 de marzo

¡Mitad de semana! El ombligo de marzo llega con movimientos que podrían descuadrar tu presupuesto si no eliges bien dónde cargar. Olvida la rutina: hoy los centavos cuentan más que nunca. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, miércoles 18 de marzo de 2026.

Aquí te presentamos el mapa real de costos en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León. ¡No dejes que te vean la cara en la estación!

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 18 de marzo

Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro

$23.67 pesos por litro Gasolina Premium: $25.85 pesos por litro

$25.85 pesos por litro Diésel: $28.32 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 18 de marzo

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.73 pesos por litro

$23.73 pesos por litro Gasolina Premium: $27.01 pesos por litro

$27.01 pesos por litro Diésel: $27.71 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.64 pesos por litro

$23.64 pesos por litro Gasolina Premium: $26.44 pesos por litro

$26.44 pesos por litro Diésel: $27.78 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.98 pesos por litro

$23.98 pesos por litro Gasolina Premium: $27.27 pesos por litro

$27.27 pesos por litro Diésel: $28.20 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.98 pesos por litro

$23.98 pesos por litro Gasolina Premium: $27.53 pesos por litro

$27.53 pesos por litro Diésel: $27.64 pesos por litro

¿Dónde está la gasolina más barata este miércoles?

Si buscas el precio más bajo, el Estado de México sigue ganando la batalla en la Premium con un promedio de $26.44 pesos. Sin embargo, la nota discordante la da la CDMX, donde en zonas como la Venustiano Carranza se han detectado estaciones que "sueltan" la Magna hasta en $23.67 pesos.

¿La pesadilla del conductor? Nuevo León, donde la Premium ya roza los $27.53 pesos, obligando a muchos a buscar alternativas o reducir sus traslados.

Noy No Circula este miércoles 18 de marzo

¡Evita el corralón! El gasto de la grúa y la multa te saldrá más caro que tres tanques llenos. Hoy miércoles, no circulan:



Placas: 3 y 4

3 y 4 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rojo