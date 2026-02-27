¿Momento de cuidar el gasto? Este es el precio del dólar hoy viernes 27 de febrero

El mes de febrero se despide con un golpe de autoridad por parte del dólar estadounidense, que se encamina a registrar su primera ganancia mensual desde octubre. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán han provocado que los inversionistas busquen refugio en el dólar, lo que encarece las importaciones y mete presión a los precios en México.

Mientras tanto, el petróleo sube un 3%, una noticia que, aunque beneficia los ingresos del país, suele anticipar aumentos en los costos de transporte y productos básicos para la gente común. Si tienes deudas en dólares o planeas compras próximamente, este cierre de mes es una señal de alerta.

Precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca amanece reflejando esta fortaleza internacional. Consulta aquí los niveles actuales para que no te tome por sorpresa en ventanilla:



Compra: 16.00 pesos

pesos Venta: 17.79 pesos

El valor interbancario de referencia se sitúa en los 17.92 pesos, confirmando que el peso mexicano enfrenta su mayor reto en lo que va del año debido a la incertidumbre global.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de febrero

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene como una opción más estable para el ahorro, cotizando en 10.45 pesos a la compra y 13.34 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante este último viernes del mes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 27 de febrero?

El Bitcoin sufre una corrección este viernes mientras el capital fluye hacia el dólar por seguridad. La criptomoneda cotiza en 66,258.29 dólares por unidad. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de 1,142,411.17 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 27 de febrero?

Los precios del petróleo se disparan un 3% este viernes. Esto sucede porque las pláticas nucleares entre EE. UU. e Irán se extendieron sin acuerdo, lo que hace temer que habrá menos crudo disponible en el mercado mundial.

El precio del barril es de:

