Precio del dólar y otros indicadores financieros hoy 4 de octubre 2023

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 4 de octubre estables, debido a que los analistas aseguran que la tasa de interés de Estados Unidos seguirá alta por más tiempo.

La Reserva Federal anunció que mantuvo sin cambios la tasa de interés de Estados Unidos por segunda ocasión consecutiva en el año, ubicándose en 5.25% y 5.50%.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar se fortaleció este miércoles 4 de octubre 2023, debido a que los mercados globales se aliviaban por la estabilización de los rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos; esto a pesar del estado de la tasa de interés del país.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $16.75 pesos la compra y se vende en $18.02 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 4 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este miércoles 4 de octubre inició la jornada en 27 mil 557 dólares por unidad, registrando un incremento de 0.47% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 492 mil 488 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 4 de octubre 2023?

El precio del petróleo cayó este miércoles 4 de octubre 2023, ya que las promesas de Arabia Saudita y Rusia sobre continuar con los recortes de producción hasta finales de este año, se vieron contrarrestados por los temores de la demanda derivados de los vientos en contra macroeconómicos.

Precio del petróleo Brent perdió 1.58 dólares, un 1.74%, a 89.34 dólares por barril.

Brent perdió 1.58 dólares, un 1.74%, a 89.34 dólares por barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 1.60 dólares, un 1.79%, a 87.63 dólares por barril.

De acuerdo con analistas, la atención de los mercados a dejado de centrarse en la escasez de corto plazo para ver las implicaciones de que la tasa de interés de Estados Unidos se mantenga al alza por más tiempo del esperado.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

-¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 4 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este miércoles 4 de octubre 2023 tras la divulgación de cifras del empleo privado en Estados Unidos que apuntaron a un enfriamiento del mercado laboral, aliviando preocupaciones de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.42% a 50,579 puntos, después de caer en la víspera a su menor niveldesde el 5 de enero.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Con información de Reuters.