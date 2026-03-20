¿Subió o bajó? Este es el tipo de cambio del dólar hoy 20 de marzo en Banco Azteca

El dólar estadounidense registró un ligero avance este viernes, aunque se encamina a cerrar la semana con una pérdida acumulada. El aumento vertiginoso en los precios de la energía ha transformado por completo las perspectivas de las tasas de interés en todo el mundo. Mientras que antes del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se esperaban dos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed), hoy esa posibilidad es remota.

De hecho, la Fed ha quedado como el único banco central importante que no subirá sus tasas este año, mientras que otros países han adoptado posturas mucho más restrictivas para frenar la inflación derivada del conflicto bélico.

Precio del dólar hoy 20 de marzo de 2026 en Banco Azteca

A pesar del ajuste internacional, así se encuentran las ventanillas en México para tus operaciones de cierre de semana:



Compra: 16.20 pesos

pesos Venta: 18.34 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.92 pesos, reflejando una semana de alta volatilidad donde el peso mexicano ha intentado ganar terreno frente a la incertidumbre global.

Precio del dólar canadiense hoy 20 de marzo

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta movimientos este viernes, cotizando en:



Compra: 10.65 pesos

pesos Venta: 13.69 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 20 de marzo?

El Bitcoin muestra una ligera recuperación al estabilizarse el apetito por el riesgo tras los anuncios de seguridad en las rutas marítimas. La criptomoneda cotiza hoy en 69,688.68 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,250,216.04 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 20 de marzo?

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el viernes, mientras Estados Unidos esbozaba medidas para gestionar la crisis del suministro de petróleo, y las principales naciones europeas, Japón y Canadá ofrecían unirse a los esfuerzos para garantizar el paso seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent para mayo cayeron 1.58 dólares, o un 1.45%, hasta los 107.07 dólares por barril a las 12:20 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. para abril, que vencen el viernes, bajaron 1.30 dólares, o un 1.35%, hasta los 94.84 dólares.

El precio del barril se cotiza así:

