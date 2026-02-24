¿Se dispara el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio este martes 24 de febrero 2026

¿Buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio hoy 24 de febrero 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último martes del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense registró un leve aumento para este martes después de que la Corte Suprema anulara los aranceles basados en una ley de emergencia nacional.

Precio del dólar sube en México este martes|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 24 de febrero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para febrero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 de febrero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 23 de febrero 2026 en 66 mil 229 pesos por unidad, registrando una baja importante a 2.05% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 138 mil 596 pesos por unidad.

Bitcoin registra pérdidas por segundo día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de febrero 2026?

Este martes, el precio del petróleo rondaba en máximos de siete meses, y los operadores evaluaban los riesgos para el suministro ante cualquier escalada militar ante la inminente llegada de otra ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent - 71.57 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 66.49 dólares el barril.

El Brent se cotiza a su nivel más alto desde finales de julio, mientras que el WTI está en su nivel más firme desde principios de agosto.

Con información de Reuters...