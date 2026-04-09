¡Rumbo a los 17 pesos! Precio del dólar vuelve a debilitarse este jueves; así queda el tipo de cambio en México

¡Sigue debilitándose! El precio del dólar estadounidense registró una leve baja por tercer baja consecutiva tras el anuncio del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este jueves 9 de abril 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 9 de abril 2026?

E l precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.04 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este 9 de abril 2026.

La moneda estadounidense vuelve a bajar por tercer día consecutivo, mientras los operadores mantienen la vista fija en si se mantendría el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, un día después de que su anuncio provocara una caída generalizada del dólar.

Precio del dólar se acerca a loas 17 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 9 de abril 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para abril 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.25 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de abril 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este 9 de abril 2026 en 71 mil 135 pesos por unidad, registrando un repunte importante de 0.06% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 238 mil 240 pesos por unidad.

Bitcoin repunta por segundo día consecutivo|GOOGLE

Precio del petróleo sube y se acerca a los cien dólares el barril

El precio del petróleo subió un 3% para la apertura de este jueves, ya que las dudas sobre un frágil alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio generaron preocupación de que los flujos de energía a través del crucial estrecho de Ormuz sigan restringidos, y los transportistas se muestran reacios a reanudar el tránsito.



Petróleo Brent - 98.16 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 99.15 dólares por barril.

Ambos índices de referencia cayeron por debajo de los 100 dólares por barril en la sesión anterior, registrándose el WTI su mayor descenso desde abril de 2020, ante el optimismo de que el alto el fuego propiciaría la reapertura del estrecho.

Con información de Reuters...