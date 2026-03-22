¿A cuánto sale llenar el tanque? Precio de la gasolina en México para este domingo

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 22 marzo 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.67 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 27.30 pesos el litro.

Diésel por litro: 28.53 pesos

Precio del gas natural para este 22 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 22 de marzo 2026

Precio de gasolina Regular: 23.79 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 26.98 pesos el litro.

Diésel por litro: 28.05 pesos

Precio de gasolina en Edomex este 22 de marzo 2026

Precio de gasolina Regular: 23.66 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 25.61 pesos el litro.

Diésel por litro: 26.23 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el penúltimo domingo de marzo 2026.



Precio de gasolina Regular: 23.99 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 27.90 pesos el litro.

Diésel por litro: 28.43 pesos

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Precio de gasolina Regular: 23.96 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 27.77 pesos el litro.

Diésel por litro: 27.82 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Oaxaca HOY?

Precio de gasolina Regular: 23.88 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 27.44 pesos el litro.

Diésel por litro: 28.95 pesos

Precio de gasolina en Tijuana HOY 22 de marzo 2026

Precio de gasolina Regular: 22.93 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 26.52 pesos el litro.

Diésel por litro: 27.20 pesos

Precio de gasolina en Estados Unidos este 2026

El precio de la gasolina en Estados Unidos se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el costo del galón, pero ¿a cuánto está?



Gasolina Regular por galón: 3.94 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.81 dólares

Diésel precio por galón: 5.25 dólares.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $946.80 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,092.00 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.20 pesos por gasolina magna y $1,638.00 por gasolina Premium.