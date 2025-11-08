¡Revisa antes de cargar! Gasolina HOY 8 de noviembre: precio de la Magna, Premium y Diésel en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 8 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.

Este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 8 de noviembre son:

Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro



Gasolina Premium: $25.97 por litro



Diésel: $26.12 por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 8 de noviembre de 2025

Precio Mínimo: $10.99 pesos por litro



Precio Promedio: $12.58 pesos por litro



Precio Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy sábado 4 de noviembre de 2025 en México|Pexels

Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.50 pesos por litro



Gasolina Premium: $25.75 pesos por litro



Diésel: $25.85 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 8 de noviembre de 2025

Magna: $23.48 pesos por litro



Premium: $26.31 pesos por litro



Diésel: $26.20 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 8 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.36 pesos por litro



Gasolina Premium: $26.93 pesos por litro



Diésel: $25.97 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 8 de noviembre de 2025

Magna: $23.60 pesos por litro



Premium: $25.27 pesos por litro



Diésel: $25.69 pesos por litro.



¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 8 de noviembre de 2025?

Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos



Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos



Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos



Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en noviembre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de este sábado 8 de noviembre al viernes 14 de noviembre de 2025.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina Magna, para el periodo que va de este sábado 8 de noviembre al viernes 14 de noviembre. Con ello, se alcanzan 31 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia. De igual manera, el subsidio para el Diésel continúa en 0%. Mientras que la gasolina Premium cumplirá su semana número 102 sin estímulo fiscal.