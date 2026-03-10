¿Precio del dólar se estabiliza? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este lunes

¿Vas a cambiar dinero? La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para el comienzo de la segunda semana de marzo 2026.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este 9 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, opera este 9 de marzo con pérdidas durante la jornada bursátil de la tarde.

De acuerdo con los datos más recientes, el índice se ubica en 66,890.27 puntos, lo que representa una caída de 0.63%, equivalente a 423.23 puntos por debajo de su nivel previo.

El retroceso refleja una jornada con presión vendedora en el mercado accionario mexicano, mientras los inversionistas ajustan posiciones y reaccionan a factores económicos tanto locales como internacionales.

En términos de actividad, el mercado registra un volumen de 208,956,899 títulos operados, lo que muestra un nivel relevante de movimientos en la sesión.

El comportamiento del índice hasta las 14:26 horas indica que el mercado mexicano mantiene una tendencia negativa en la jornada, en línea con la volatilidad que suele presentarse en los mercados financieros a lo largo del día.

¿A cuánto está el dólar en México este 9 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de marzo de 2026, en $15.95 pesos la compra y en $18.29 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.75 pesos la compra y en $17.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 9 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 9 de marzo 2026, en 68 mil 972 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 4.54% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 215 mil 779 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 9 de marzo 2026

El precio del petróleo registró un aumento al cierre de la jornada de este lunes, situándolo en su nivel más alto desde 2022; sin embargo, as acciones de los principales productores como Shell, hasta ahora han visto ganancias limitadas desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a fines del mes pasado, lo que sugiere que los operadores piensan que el dolor en el mercado puede ser de corto plazo.

Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate de EE. UU. subieron alrededor de un 30% para comenzar la semana

Con información de Reuters...