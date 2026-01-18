¿Sube el precio de la gasolina en México? Así amanece el litro de combustible este domingo; costo por estado
El precio de la gasolina en México registró un ligero aumento, afectando el bolsillo de los mexicanos, pero ¿a cuánto está el litro de combustible?
¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes para esta 18 de enero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.
El costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.35 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.81 pesos.
- Diésel por litro: 26.35 pesos.
Precio del gas natural para este 18 de enero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 18 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.09 pesos.
- Diésel por litro: 26.13 pesos.
Precio de la gasolina en Edomex hoy 18 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.31 pesos-
- Diésel por litro: 25.87 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.32 pesos.
- Diésel por litro: 26.39 pesos.
El precio de la gasolina asfixia el bolsillo de millones de personas en México
Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos.
- Diésel por litro: 26.09 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?
- Gasolina Regular precio por litro: 24.14 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.49 pesos.
- Diésel por litro: 27.02 pesos.
Precio de la gasolina en Hidalgo para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.40 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.56 pesos-
- Diésel por litro: 25.84 pesos.
Precio de la gasolina en Chiapas para este domingo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.12 pesos-
- Diésel por litro: 26.23 pesos.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Hidalgo, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.40 pesos por litro, seguido de Ciudad de México en 23.43 pesos.
Por el contrario, Baja California Sur, es el lugar más caro, cotizando en 24.14 pesos el litro.