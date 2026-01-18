¿Sube el precio de la gasolina en México? Así amanece el litro de combustible este domingo; costo por estado

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes para esta 18 de enero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.35 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.81 pesos.

Diésel por litro: 26.35 pesos.

Precio del gas natural para este 18 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 18 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.09 pesos.

Diésel por litro: 26.13 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 18 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.31 pesos-

Diésel por litro: 25.87 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.32 pesos.

Diésel por litro: 26.39 pesos.

El precio de la gasolina asfixia el bolsillo de millones de personas en México

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos.

Diésel por litro: 26.09 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?

Gasolina Regular precio por litro: 24.14 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.49 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Precio de la gasolina en Hidalgo para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.40 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 24.56 pesos-

Diésel por litro: 25.84 pesos.

Precio de la gasolina en Chiapas para este domingo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.12 pesos-

Diésel por litro: 26.23 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Hidalgo , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.40 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.43 pesos.