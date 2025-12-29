Cierre de año: Consulta el precio de la gasolina por litro hoy 29 de diciembre en México

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos en qué zonas del país se registra el precio más bajo de este combustible para este lunes 29 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular por litro: 23.39 pesos

Gasolina Premium por litro: 25.87 pesos

Diésel por litro: 26.40 pesos

Precio del gas natural vehicular 29 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de diciembre 2025

Estos son los precios reportados este lunes 29 de diciembre en la Ciudad de México:

Gasolina Regular por litro: 23.44 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 29 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 29 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.81 pesos

Precio de gasolina hoy 29 de diciembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular por litro: 23.71 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 29 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.88 pesos

Precio de gasolina en Campeche hoy 29 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.85 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios estimados para este 29 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular por galón: 2.82 dólares (50.52 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este lunes 29 de diciembre de 2025 corresponden a lo reportado por los permisionarios, conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La Ciudad de México registra uno de los costos más bajos del país, con 23.44 pesos por litro. En contraste, San Luis Potosí, se ubica entre las ciudades con los precios más altos, vendiendo la gasolina Regular en 23.88 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia radica principalmente en su octanaje , que determina la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

Magna (87 octanos): adecuada para motores de baja compresión.

(87 octanos): adecuada para motores de baja compresión. Premium (91 octanos o más): recomendada para motores turbo, supercargados o con inyección directa.

Consulta siempre el manual del vehículo, el tapón del tanque o la puerta del conductor para saber qué tipo de gasolina necesita tu automóvil.

