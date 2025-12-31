¿Habrá ‘gasolinazo’ de fin de año? Revisa el precio de la gasolina hoy antes de Año Nuevo

¿Sabes dónde encontrar la gasolina más barata hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos en qué zonas del país se registra el precio más bajo de este combustible durante este miércoles 31 de diciembre, el último día del año 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular por litro: 23.40 pesos

por litro: 23.40 pesos Gasolina Premium por litro: 25.87 pesos

por litro: 25.87 pesos Diésel por litro: 26.39 pesos

Precio del gas natural vehicular 31 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 31 de diciembre 2025

Estos son los precios del combustible en la Ciudad de México este miércoles 31 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular por litro: 23.43 pesos

por litro: 23.43 pesos Gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

por litro: 26.12 pesos Diésel por litro: 26.18 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 31 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.58 pesos

por litro: 23.58 pesos Gasolina Premium por litro: 25.34 pesos

por litro: 25.34 pesos Diésel por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 31 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.81 pesos

por litro: 23.81 pesos Gasolina Premium por litro: 26.46 pesos

por litro: 26.46 pesos Diésel por litro: 26.48 pesos

Precio de gasolina hoy 31 de diciembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular por litro: 23.71 pesos

por litro: 23.71 pesos Gasolina Premium por litro: 27.21 pesos

por litro: 27.21 pesos Diésel por litro: 26.14 pesos

Precio de gasolina en Colima hoy 31 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.73 pesos

por litro: 23.73 pesos Gasolina Premium por litro: 25.81 pesos

por litro: 25.81 pesos Diésel por litro: 26.66 pesos

Precio de gasolina en Durango hoy 31 de diciembre 2025

Gasolina Regular por litro: 23.84 pesos

por litro: 23.84 pesos Gasolina Premium por litro: 25.54 pesos

por litro: 25.54 pesos Diésel por litro: 26.94 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios del combustible en Estados Unidos para este 31 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular por galón: 2.83 dólares (50.85 pesos)

por galón: 2.83 dólares (50.85 pesos) Gasolina Premium por galón: 3.70 dólares (66.48 pesos)

por galón: 3.70 dólares (66.48 pesos) Diésel por galón: 3.56 dólares (63.97 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios correspondientes a este miércoles 31 de diciembre de 2025 provienen de los reportes de los permisionarios conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La Ciudad de México se mantiene como una de las entidades donde la gasolina cuesta menos, con 23.43 pesos por litro. En contraste, Durango figura entre los estados con los precios más elevados, al alcanzar los 23.84 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre las gasolinas Magna y Premium radica en el octanaje, que determina su resistencia a la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, ideal para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para saber qué tipo de gasolina requiere tu vehículo, revisa el manual del usuario, el tapón del tanque o la puerta del conductor.

Te puede interesar: