¡Quincena y gasolina! Checa dónde está el litro más barato hoy viernes 27 de febrero

¡Viernes de quincena y fin de semana! El cierre de febrero llega con mucha movilidad y es el momento ideal para comparar costos antes de salir a disfrutar del descanso. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, viernes 27 de febrero de 2026, para que el costo del combustible no sea un obstáculo en tus planes.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que cargues de manera inteligente antes de iniciar tu ruta.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 27 de febrero

De acuerdo con el monitoreo nacional de precios al cierre de este mes:



Gasolina Regular (Magna): $23.24 pesos por litro

$23.24 pesos por litro Gasolina Premium: $25.62 pesos por litro

$25.62 pesos por litro Diésel: $26.23 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 27 de febrero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.37 pesos por litro

$23.37 pesos por litro Gasolina Premium: $25.90 pesos por litro

$25.90 pesos por litro Diésel: $25.99 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $25.35 pesos por litro

$25.35 pesos por litro Diésel: $25.89 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.65 pesos por litro

$23.65 pesos por litro Gasolina Premium: $26.16 pesos por litro

$26.16 pesos por litro Diésel: $26.24 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $27.06 pesos por litro

$27.06 pesos por litro Diésel: $25.96 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Para este cierre de viernes, la Ciudad de México se posiciona como una de las opciones más económicas para la gasolina Magna con un promedio de $23.37 pesos. Si buscas el precio más bajo por estación, en alcaldías como Naucalpan se puede encontrar en 23.41 pesos el litro de magna.

Por otro lado, la gasolina Premium más costosa se localiza nuevamente en Nuevo León, con un promedio de $23.60 pesos, mientras que Jalisco mantiene la tendencia más alta para el Diésel, promediando los $26.24 pesos por litro.

Hoy No Circula para este viernes 27 de febrero

¡No dejes que el corralón arruine tu fin de semana! Para este viernes 27 de febrero, las restricciones del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex son:



Placas: 9 y 0

9 y 0 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Azul