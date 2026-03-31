Adiós marzo: Así cierra el precio de la gasolina este martes 31 en Semana Santa

Este martes 31 de marzo de 2026, en pleno apogeo de las vacaciones de Semana Santa, también viene el cierre de mes. Si estás por salir a carretera o simplemente necesitas recargar gasolina para moverte por tu ciudad, conocer el precio actualizado es vital para proteger la cartera antes de que llegue abril.

A continuación, te presentamos el panorama de los combustibles, diseñado para que ubiques los costos en tu región de forma rápida y tomes la mejor decisión al momento de pedir tanque lleno.

¿Cuál es el precio de la gasolina en México HOY 31 de marzo de 2026?

De acuerdo con los reportes más recientes del sector a nivel nacional, los promedios en las estaciones de servicio para este cierre de mes marcan las siguientes cifras:



El litro de gasolina Regular (Magna) promedia a nivel nacional $23.70 pesos ($23.697).

promedia a nivel nacional ($23.697). La gasolina Premium se ubica en los $28.03 pesos ($28.033) por litro.

se ubica en los ($28.033) por litro. Para quienes utilizan Diésel, el costo promedio es de $28.78 pesos ($28.779).

El precio que observas en la estación no refleja el costo real del hidrocarburo; el gobierno mantiene activos los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).|FIA

Precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en México

Por su parte, el Gas Natural Vehicular (GNV) se mantiene como la alternativa más económica para el transporte público y de flotillas en el país. Este martes promedia $12.60 pesos ($12.601) por litro, registrando mínimos de $10.99 pesos ($10.990) y máximos de $14.49 pesos ($14.490).

Precio de la gasolina en CDMX, Jalisco y Nuevo León HOY

La dinámica comercial cambia drásticamente según la región y los costos de logística de cada estado. Aquí tienes el contraste exacto de precios promedio entre las tres principales zonas urbanas del país para que compares antes de recargar:

Tipo de Combustible Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Gasolina Regular $23.81 pesos $23.67 pesos $24.01 pesos $24.03 pesos Gasolina Premium $28.27 pesos $27.59 pesos $28.95 pesos $28.64 pesos Diésel $28.48 pesos $28.25 pesos $28.91 pesos $28.33 pesos

Para dimensionar el gasto en este cierre de mes: Si conduces una SUV compacta con un tanque de 51 litros y necesitas llenarlo desde la reserva, el costo total utilizando gasolina Regular rondará los $1,208.70 pesos a nivel nacional.

¿Cuánto se paga de IEPS por litro de gasolina en México?

Es importante recordar que el monto final que observas en la estación no refleja el costo real del hidrocarburo. Para mitigar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo, el gobierno mantiene activos los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Aunque este descuento impositivo evita un golpe más fuerte a la economía familiar en las bombas de servicio durante esta Semana Santa, representa un costo millonario diario para las finanzas públicas del país; son recursos que el Estado deja de recaudar y que, en el panorama general, se restan del presupuesto nacional financiado por todos los contribuyentes.

Si tienes planeado tomar la autopista en estas vacaciones, procura llenar tu tanque dentro de la zona metropolitana. Las estaciones ubicadas en tramos carreteros alejados suelen elevar sus tarifas debido a la falta de competencia y a los costos extra de traslado del combustible.

