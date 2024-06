¡Checa tu tanque! Precio de la gasolina hoy 9 de junio del 2024

Para este domingo 9 de junio, Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina y otros combustibles, recuerda que el costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas a llenar tu tanque.

Dependiendo tu localidad, los precios pueden ser más altos o más bajos, por lo que te recomendamos que revises a detalle cada uno de los siguientes precios antes de llenar tu tanque.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.85 pesos

Diésel precio por litro: 24.69 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular 9 de junio 2024

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.67 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio promedio de la gasolina en CDMX hoy de 9 de junio 2024

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.35 pesos

Diésel precio por litro: 24.27 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 9 de junio

Gasolina Regular precio por litro: 23.26 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.80 pesos

Diésel precio por litro: 24.33 pesos

Precio promedio de gasolina en Guadalajara 9 de junio 2024

Gasolina Regular precio por litro: 24.08 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.60 pesos

Diésel precio por litro: 25.06 pesos

| Pexels

Precio promedio de gasolina hoy 9 de junio 2024 en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 24.31 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.42 pesos

Diésel precio por litro: 23.32 pesos

Precio de la gasolina en Puebla hoy 9 de junio 2024

Gasolina Regular precio por litro: 22.94 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.10 pesos

Diésel precio por litro: 24.26 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 9 de junio 2024

Brent del Mar del Norte: 79.44 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación: 70.49 dólares el barril.

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en junio 2024.

La Secretaría de Hacienda dejó sin estímulo fiscal a la gasolina Magna durante el periodo que va del sábado 8 de junio al viernes 14 de junio, con lo que se cumple cuatro semanas consecutivas.

Por su parte, el apoyo del Diésel suma su séptima semana consecutiva sin contribución. Mientras que para la gasolina Premium cumplirá su semana número 30 sin apoyo por parte de la dependencia.

¿Qué autos no circulan hoy 9 de junio?

El calendario del programa Hoy No Circula del domingo del 9 de junio de 2024 establece que el ‘Programa Hoy No Circula’ no estará en vigor, por lo que no habrá restricciones vehiculares.