¡No pagues de más! Así amanecen los precios de la gasolina este viernes 10 de abril

¡Llegó el viernes! Y con el fin de semana a la puerta, es momento de ajustar cuentas con el tanque de gasolina. Hoy los precios reflejan una presión importante, especialmente para quienes utilizan gasolina Premium, debido a que este combustible se mantiene sin estímulo fiscal. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte oficial del precio de la gasolina en México hoy, viernes 10 de abril de 2026.

Aquí tienes el desglose detallado para que cargues de manera inteligente en la CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 10 de abril

Cifras nacionales reportadas al corte de esta mañana:



Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro.

$23.60 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.82 pesos por litro.

$27.82 pesos por litro. Diésel: $28.28 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En las 16 alcaldías de la capital, el costo promedio por litro se mantiene estable pero elevado en zonas de alta demanda:



Gasolina Regular (Magna): $23.74 pesos por litro.

$23.74 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.17 pesos por litro.

$28.17 pesos por litro. Diésel: $28.11 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy

El Estado de México, incluyendo la zona metropolitana y el Valle de Toluca, registra los costos más competitivos de la región centro:



Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro.

$23.68 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.82 pesos por litro.

$27.82 pesos por litro. Diésel: $28.20 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy

Para quienes circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, los precios de la Premium siguen rozando niveles máximos:



Gasolina Regular (Magna): $23.91 pesos por litro.

$23.91 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.69 pesos por litro.

$28.69 pesos por litro. Diésel: $28.50 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Monterrey y su zona conurbada reportan hoy la gasolina Premium más cara de las cuatro entidades analizadas:



Gasolina Regular (Magna): $23.88 pesos por litro.

$23.88 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.97 pesos por litro.

$28.97 pesos por litro. Diésel: $26.24 pesos por litro.

¿Dónde está la gasolina más barata este 10 de abril?

Para maximizar tu ahorro hoy, el Estado de México se consolida como la entidad con el precio promedio más bajo en gasolina Magna con 23.68 pesos el litro. Si estás en la CDMX, estaciones en la alcaldía Iztapalapa han reportado precios competitivos, mientras que la zona poniente mantiene los costos más altos.

En contraste, Jalisco y Nuevo León registran los promedios más altos en Magna, alcanzando el techo de los 23.88 pesos por litro. ¡Compara antes de cargar!

Hoy No Circula: Viernes 10 de abril

Evita sanciones económicas y traslados innecesarios al depósito vehicular. Este viernes 10 de abril, el programa aplica en la CDMX y municipios del Edomex para:

