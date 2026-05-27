“Ni para la carne alcanza”: Inflación anual de 4.11% mantiene precios altos en mercados

"Todo sigue subiendo, nada baja": La inflación anual de 4.11% en México continúa impactando el bolsillo de las familias, especialmente en la compra de alimentos básicos. En mercados y tianguis, productos como el tomate, la papa y el chile mantienen precios elevados, lo que obliga a los consumidores a ajustar sus hábitos y reducir su consumo.

Inflación mantiene presión en mercados y en el gasto familiar

La inflación anual en México continúa reflejándose en el bolsillo de las familias, especialmente al momento de comprar los alimentos del día al día.

Aunque las cifras oficiales reportan una ligera desaceleración en la primera quincena de mayo, en mercados y tianguis los precios de productos básicos siguen elevados, lo que complica el gasto semanal.

Ante este dificil panorama, consumidores aseguran que cada visita al súper o al mercado se siente más pesada.

💸📈 La inflación sigue pegando fuerte y cada ida al súper se siente más pesada. Muchas familias ya hacen malabares para que el dinero alcance y la comida rinda



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Con presupuestos limitados, muchas familias optan por reducir cantidades o sustituir productos. “Ya no alcanza”, es una de las frases más repetidas entre quienes intentan hacer rendir su dinero frente al alza de precios en alimentos como el tomate, la papa y el chile.

¿Cuáles son los alimentos que han bajado de precio?

Mientras algunos productos como el de la papaya, la guayaba y el aguacate han mostrado bajas en su precio, sin embargo, otros continúan al alza.

Esta situación contrasta con los reportes oficiales que indican una disminución quincenal de la inflación. En la práctica, el costo de la canasta básica sigue presionando el consumo diario.

A la par del incremento en precios, la economía mexicana registró una contracción de 0.6% en el primer trimestre del año, su peor desempeño en los últimos cinco trimestres.

Este contexto refuerza la percepción de que el ingreso familiar rinde menos, mientras el costo de vida se mantiene elevado.

En espacios como el mercado de Jamaica, considerado uno de los más accesibles para frutas y verduras, los precios han mostrado variaciones constantes.

Comerciantes y compradores coinciden en que, aunque algunos productos bajan temporalmente, la tendencia general sigue siendo de encarecimiento, lo que mantiene bajo presión el gasto de las familias.