Dólar sigue arriba de los 18 pesos: Cierre del tipo de cambio y otros mercados para este martes

¡Vuelve a subir! El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este 26 de mayo 2026. Así cierra el tipo de cambio en México para el último martes del mes.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de mayo de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.70 pesos la compra y en $13.54 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 26 de mayo 2026?

¿Cómo cerró la BMV? El índice S&P/BMV IPC registró una jornada con resultados positivos al ubicarse en 69,197.57 puntos, lo que representó un avance de 1.37%, equivalente a una ganancia de 936.4 unidades.

En cuanto a la actividad operativa, el volumen alcanzó los 136,611,072 títulos negociados. Estos datos reflejan un comportamiento favorable del mercado accionario mexicano durante la sesión.

Cierre de Wall Street hoy 26 de mayo 2026

Wall Street cerró la jornada de este 26 de mayo de 2026 con resultados mixtos. El optimismo por el sector tecnológico y la inteligencia artificial impulsó nuevos máximos históricos para algunos indicadores, mientras que el Dow Jones terminó con pérdidas.



El Dow Jones Industrial Average cayó 0.2% y cerró en 50,461.68 puntos.

El S&P 500 avanzó 0.6% hasta las 7,519.12 unidades, marcando un nuevo récord.

El Nasdaq Composite subió 1.2% y terminó en 26,656.18 puntos, también en máximo histórico.

El Russell 2000 ganó 1.8% para cerrar en 2,920.54 unidades.

Cierre del Bitcoin HOY 26 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 26 de mayo 2026, en 76 mil 023 dólares por unidad, registrando una baja importante de 1.59% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un aumento importante para el primer día des la última semana de mayo 2026.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 315 mil 711 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca a los cien dólar este martes

El precio del petróleo subió alrededor de 4% al final de la jornada de este martes después de que el ejército estadounidense llevara a cabo ataques en Irán , un revés para las esperanzas del fin de semana de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para poner fin a la guerra de tres meses que también reabriría el transporte marítimo a través del crucial estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 99.58 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 93.89 dólares el barril.

Con información de Reuters...