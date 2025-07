Este TAG IAVE dejará de funcionar en autopistas Capufe a partir de agosto 2025: ¿cómo cambiarlo?

Si utilizas un TAG IAVE para pagar en autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), es importante que revises tu dispositivo, ya que a partir de agosto 2025, algunos modelos dejarán de ser válidos.

En caso de tener este prefijo, estos deberán ser reemplazados por otro para poder seguir utilizando el sistema de cobro electrónico, a sabiendas de que esta medida nace de una serie de actualizaciones en la red federal de autopistas, más conocido como “Cero Efectivo”.

¿Qué TAG IAVE dejará de funcionar en Capufe?

A partir del 10 de agosto de 2025, todos los dispositivos que comienzan con el prefijo 009 dejarán de funcionar de manera definitiva en todas las autopistas operadas por la dependencia.

Esta medida fue anunciada a través del sitio oficial de Capufe, como parte de la transición hacia un sistema más moderno y eficiente.

Los dispositivos afectados deberán ser reemplazados antes de la fecha límite para evitar contratiempos, especialmente ahora que el pago en efectivo será eliminado en muchas vialidades del país.

¡Quedan pocos días! |CAPUFE

¿Dónde se puede comprar el nuevo TAG IAVE?

La dependencia ofrece distintas formas para adquirir un nuevo TAG válido. A continuación, te detallamos las opciones disponibles:



En línea:

Puedes solicitarlo a través del sitio web. Para hacerlo, debes llenar un formulario con tus datos, elegir el punto de entrega (puede ser una Unidad Regional, Plaza de Cobro o las Oficinas Centrales) y realizar el pago en línea.

Tienes un plazo de dos días hábiles para recogerlo. En caso contario, no hay reembolso y deberás volver a realizar la solicitud.



En tiendas autorizadas:

También está disponible la compra en diversos establecimientos como: tiendas de conveniencia y supermercados de cadena. Además, se puede adquirir en módulos o casetas de autopistas operadas por Capufe.

¿Cuánto cuesta el TAG IAVE y cómo se recarga?

El costo del dispositivo es de 90 pesos. Una vez adquirido, puedes recargarlo en tiendas de conveniencia o desde tu dispositivo.



Monto mínimo por recarga: 200 pesos

Monto máximo por recarga: 2 mil pesos

Saldo máximo permitido en el dispositivo: 3 mil pesos

¿Por qué es importante cambiar el TAG antes del 10 de agosto?

Desde hace semanas, diversas autopistas del país han comenzado a implementar el programa “Cero Efectivo”, que consiste en eliminar gradualmente el uso de dinero en efectivo en las casetas de peaje.

Esto significa que los vehículos que no cuenten con un TAG activo y funcional no podrán pagar ni cruzar las plazas de cobro.

En este contexto, tener un dispositivo válido y con saldo suficiente ya no es una opción, sino una necesidad. Si tu TAG será dado de baja y no lo reemplazas, no podrás utilizarlo para pagar automáticamente, lo que puede generar retrasos o incluso impedirte el paso en algunas vialidades.