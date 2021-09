Presas llenas contribuyeron al desbordamiento del Río Tula: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el rebase en la capacidad de las presas contribuyó a que se desbordara el Río Tula lo que provocó inundaciones en el centro de ese municipio de Hidalgo. Dijo que Conagua está trabajando en el desfogue de las presas.

“El desbordamiento era que estaban totalmente llenas las presas y ahí es donde este hospital y cauce es bastante angosto y ahí no resistió y se produjo mayor inundación” explicó López Obrador.

Además, mencionó que se ha reubicado a damnificados a los sitios de resguardo, porque en el caso de Tula, no baja el nivel de las presas o ha bajado muy poco.

En tanto, la Coordinadora nacional Protección Civil, Laura Velázquez rechazó que haya responsabilidad de autoridades federales en las inundaciones de Tula y reiteró que se emitieron alertas tempranas.

“lamentablemente lo que pasó en en este hospital es que se quedó incomunicado. No hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada del lunes para amanecer martes hubiera sido mayor. Si hubo evacuación. No hubo comunicación en el hospital, fue una lluvia súbita”

De acuerdo al último reporte más de 31 mil viviendas afectadas tras las inundaciones en Hidalgo, autoridades federales han actuado para evitar que más familias tengan daños en sus hogares, aseguró Laura Velázquez.