Tragedia en El Salvador: Detienen al presidente del Alianza FC por la estampida en el Cuscatlán

Luego de la terrible tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán de El Salvador el pasado sábado 20 de mayo, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de al menos cinco personas, a quienes señalaron responsables de la estampida durante un partido de futbol correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura 2023, entre los que destacó el presidente, Pedro Hernández, y directivos del Club Alianza.

Como implicados directos en la organización del evento, la captura se dio luego de realizar las respectivas diligencias de la investigación, las cuales dieron como resultado a cinco personas como las principales responsables de la muerte de 12 aficionados debido a la estampida en el recinto deportivo.

De acuerdo con medios locales de El Salvador, el presidente del club está señalado como uno de los organizadores del evento, además Edwin Ventura, gerente de seguridad; Zoila Córdova, gerente financiera; Reynaldo Contreras, gerente de Edessa, y Samuel García, encargado de las llaves del estadio Cuscatlán.

Luego de realizar las diligencias de investigación, se ha logrado individualizar a los responsables de la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/0LMuIBEPPJ — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 25, 2023

Denuncian por homicidio al presidente del Club Alianza por la estampida en el Cuscatlán

Mediante un comunicado difundido mediante los canales oficiales de la Fiscalía General de la República de El Salvador, los cinco detenidos por la estampida en el Estadio Cuscatlán son acusados por Homicidio Culposo, Lesiones Culposas y Estragos Públicos.

"Consta en las investigaciones ejecutadas que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados", aseguró la FGR, como una de las principales razones de la estampida que derivaron en las órdenes de aprehensión. "Esos únicos accesos, además, no fueron abiertos con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro".

La federación salvadoreña de Fútbol lamentó el incidente ocurrido en el Estadio Cuscatlán durante un partido entre Alianza Vs. FAS. pic.twitter.com/NTzVDPdrVQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023

Alianza FC sobrevendió los boletos para la semifinal del futbol en El Salvador

El presidente, Pedro Hernández, está señalado también como uno de los responsables de una sobreventa de boletos para el partido de cuartos de final vs. FAS, pues las autoridades acusaron de negligencia y avaricia el sobrecupo en uno de los accesos que provocó la tragedia en la capital de El Salvador.

"Los organizadores, al agotar las entradas disponibles para el encuentro deportivo, decidieron comercializar ilegalmente boletos emitidos para encuentros anteriores", menciona el comunicado en donde confirmaron la estampida. "La negligencia en la organización y la avaricia, al realizar una sobreventa, generó una avalancha humana que provocó la pérdida de vidas, además de lesiones y de poner en riesgo la seguridad de los asistentes".

Por este motivo, los señalados serán presentados ante los tribunales para iniciar el proceso legal y determinar su situación en apego a las leyes del país centroamericano.

