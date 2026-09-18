Los nuevos detalles del feminicidio de Claudia Tacoronte y su presunto asesino “El Trompas”

El feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, reveló nuevos detalles tras la detención de Francisco Javier "N", "El Trompas", presunto responsable.

Omar García Harfuch, secretario dre Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la captura del presunto feminicida de la joven de 21 años a quien mataron el 12 de septiembre de 2026.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

La pena que podría alcanzar el presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, informó más detalles del caso después de confirmarse la captura del probable responsable.

De acuerdo con el funcionario estatal, solicitarán la sanción máxima contra Francisco Javier "N", que son 70 años por el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que en la detención participaron autoridades federales y estatales, el fiscal reconoció la ayuda de la comunidad de Cuautla para capturar al presunto criminal.

En el operativo para su arresto participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SSPC Morelos, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Guardia Nacional.

¿Cuál fue la razón para matar a Claudia Tacoronte? Fiscalía de Morelos aclara

La estudiante de España llegó a México como parte de un programa de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Pero el 12 de septiembre de 2026 cuando estaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Casa de la Cultura de Cuautla, habría sido víctima de un asalto por parte de un sujeto, quien la atacó con un arma punzocortante.

Este jueves la Fiscalía de Morelos descartó que haya existido un intento de agresión sexual contra la estudiante originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, y con ello se mantiene que el móvil posiblemente fue un robo.

Además se reveló que el presunto asesino tendría varias carpetas de investigación por robo y robo a habitación e incluso habría cumplido una condena en la cárcel de Cuautla, Morelos por estos delitos entre 2010 y 2012

El fiscal precisó que los familiares de la víctima ya se encuentran en camino a México para que les sea entregado el cuerpo de Claudia Tacoronte.