¿En qué se fue el dinero? Cuenta Pública exhibe gasto por encima de lo aprobado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción de la Cuenta Pública 2025, documento que desmenuza cómo el gobierno federal obtuvo y ejerció los recursos durante el último año fiscal. Con su llegada, se activa uno de los procesos más relevantes de control legislativo: la revisión del uso del dinero público.

De acuerdo con lo informado, el informe fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contiene el detalle de los ingresos, el gasto ejercido y la deuda contratada por la administración federal.

Entre los primeros datos que destacan está un incremento tanto en los ingresos como en el gasto respecto a lo autorizado inicialmente, así como un aumento de la deuda pública cercano a los dos billones de pesos.

Más gasto, más deuda: las cifras que encienden el debate

El documento no solo presenta números, también abre preguntas. ¿Se gastó de más? ¿Se justificó ese gasto? ¿Hubo desvíos o uso indebido de recursos? Estas serán algunas de las interrogantes que deberán responder los legisladores en las próximas semanas.

López Rabadán subrayó que la Cuenta Pública es, en esencia, un ejercicio de transparencia. En ella, el gobierno explica cómo utilizó los impuestos de los ciudadanos y en qué rubros se concentró el gasto. Sin embargo, advirtió que la simple publicación no es suficiente: se requiere un análisis “específico, claro y puntual” para determinar si hubo irregularidades en el manejo del erario.

🔎 La Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) recibió la Cuenta Pública 2025 enviada por Hacienda: se reportan más ingresos y gasto que lo autorizado, además de un aumento de casi 2 billones en la deuda.



La presidenta Kenia López (@kenialopezr) informó que el documento será… pic.twitter.com/lO1Ox8uv1p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

¿Qué sigue para la cuenta pública 2025?

Con el periodo ordinario de sesiones ya concluido, el documento seguirá una ruta legislativa específica. Primero será turnado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesiona durante el receso parlamentario. Posteriormente, esta instancia lo enviará a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encargada de revisar a fondo el contenido.

Será ahí donde se inicie el análisis técnico y político del informe, incluyendo la evaluación del desempeño del gasto público y la posible detección de anomalías.