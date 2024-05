Un año informando con el corazón: “Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara”

En el marco del primer aniversario del noticiario “Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara”, la pareja de conductores, Roberto y Christian Lara, nos abren las puertas de su corazón para compartir un año lleno de retos, satisfacciones y sueños cumplidos.

Para Roberto y Christian, la experiencia de compartir este año al aire ha sido, sin duda, un desafío que ha puesto a prueba su amor y su capacidad de trabajar en equipo.

Sin embargo, también ha sido una oportunidad para conocerse mejor como compañeros de trabajo y como pareja.

Confianza y respeto, la base del éxito

La confianza y el respeto mutuo han sido pilares fundamentales en el éxito de este proyecto. “Al final de cuentas, y una confianza en lo profesional, pero también en lo personal”, señala Christian.

“Se tomaron decisiones complicadas, sobre todo en el punto de la logística y confiar en que el proyecto iba a salir adelante”. Desnudarse ante la cámara para conectar con la audiencia

El formato del noticiario, que exige a los conductores “desnudarse de cierta manera ante una cámara como nunca lo habíamos hecho”, ha sido una experiencia enriquecedora que les ha permitido conectar con la audiencia de una manera más profunda y transparente.

“De mostrarnos como somos, porque al final la gente lo agradece y la gente que nos ve; también es la gente que lo vive todos los días, porque son hijos, porque son mamá, porque son papá, porque tienen hijos, porque salen a trabajar”, afirma Roberto.

Equilibrio entre el trabajo y la familia



Para Christian, el rol de mamá ha sido fundamental para lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. “En un tema de roles, de administrar la casa, de tener organizado para poder salir a trabajar, pero no sentirte a lo mejor hasta cierto punto culpable de dejarlos”, explica.

Las diferencias de ideas, lejos de ser un obstáculo, han sido una oportunidad para el diálogo y el crecimiento personal. “Al final del día, como creemos, se deberían llevar las parejas: con respeto”, señala Roberto. “Mientras fluye el respeto, mientras la base de un diálogo o de una discusión, sea respeto, no tiene por qué afectarse”.

Noticias difíciles: la empatía como herramienta

Enfrentarse a noticias difíciles, como el fallecimiento de los pequeños Mildred y José Armando, ha sido un reto emocional para la pareja. “Hay temas muy difíciles para nosotros, particularmente los que señalas cuando tienen que ver con temas de salud, temas de niños porque evidentemente queramos o no nos identificamos”, afirma Christian.

“Hacemos empatía con estas papás que la están pasando mal e inevitablemente te pasa por la mente y si fuera yo”. Roberto señala que, en particular, el caso del fallecimiento de la pequeña Mildred, fue algo difícil para él.

“Yo no pude con Mildred. (...) fue un caso que me pegó mucho a mí en lo particular, pues me quebré y realmente no pude recuperarme el resto del noticiero porque sí me dio, me dio muy para abajo el escenario y verlo y platicarlo con su mamá y eran cosas que a pesar de que este tipo de casos ya los habíamos llevado mucho antes, no sé quizá las circunstancias, el tema de que se empataba en edad con Constanza”, explica.

Sueños y metas: un futuro prometedor

A pesar de los retos y desafíos, Roberto y Cristian miran hacia el futuro con optimismo y esperanza. “Mi sueño ha sido la televisión. Seguir con él”, expresa Christian. “Más tiempo, más tiempo, es un proyecto que de pronto también te demanda más tiempo al aire”.

Para la pareja, “Nosotros, Ustedes y Hechos” es más que un simple noticiario, es un proyecto familiar que refleja sus valores y su compromiso con la sociedad. “Qué padre que nosotros podamos poner en pantalla por el simple hecho de estar ahí esta parte de la empresa de prosperidad incluyente, de retarnos, de ser mejores, de poder poner nuestro granito de arena a la sociedad”, afirma Christian.

Un año de aprendizaje y crecimiento

En este primer aniversario, Roberto y Christian reflexionan sobre el aprendizaje y el crecimiento que han experimentado como pareja y como profesionales. “Yo creo que las únicas broncas que realmente hemos tenido nosotros como pareja han sido por eso por el tema del tiempo porque son poco tiempo 40 efectivos, cuántos son productor 34 imagínense minutos y de repente no es que hay que darle más tiempo a esto no es que para este tema también es importante”, señala Roberto.

Para finalizar, la pareja agradece a la audiencia por su apoyo y a su familia por su comprensión y apoyo incondicional. “Un agradecimiento a toda la gente que se ha sumado a este proyecto, que se ha atrevido, que ha creído en nosotros, porque es un proyecto, sí profesional, pero también lo hemos dicho toda la vida, es un proyecto muy personal, muy de nosotros, que lleva nuestros apellidos”, expreso Christian